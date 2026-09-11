Rodrigo Lussich expuso la crisis de Milei y lo humilló con un mensaje contundente.

Rodrigo Lussich cuestionó el dato de inflación del 1,7% y puso en duda que ese porcentaje refleje lo que los argentinos sienten en sus bolsillos. A través de su cuenta de X, el periodista utilizó la ironía para criticar la forma en que se presenta el índice y apuntó contra los aumentos de servicios, transporte, prepagas y alimentos.

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"¡La inflación sigue bajando! El presidente me convocó a Olivos para el festejo. Fui en bici, porque el transporte no para de subir", escribió Lussich en tono irónico.

Luego cuestionó el porcentaje difundido y planteó que el promedio utilizado para calcular la inflación no necesariamente coincide con la percepción cotidiana de los consumidores. "Qué dato falopa ¿no? Porque hacen un promedio de todo y te dicen la inflación fue 1,7% y todos aplauden", sostuvo el conductor.

En su publicación, Lussich señaló especialmente algunos de los rubros que, según su crítica, registran aumentos superiores al promedio general. "El transporte, los servicios, la prepaga y los alimentos te suben muchísimo más pero la inflación es 1,7", afirmó.

Rodrigo Lussich expuso la crisis de Milei y lo humilló con un mensaje contundente.

La particular comparación que hizo Lussich

Para cerrar su cuestionamiento, el conductor apeló a una comparación vinculada a una relación de pareja para explicar su mirada sobre el dato estadístico. "Es como que tu pareja te engañe con 12 personas pero solo le descubrís un cuerno", expresó Lussich.