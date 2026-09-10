Andrés Ciro Martínez recordó el contexto social y económico de los años '90 y trazó un paralelismo con la actualidad durante una entrevista en Gelatina. El cantante de Los Piojos habló de los despidos, las privatizaciones y la imagen de Carlos Menem asociada a la "fiesta", y explicó cómo aquella realidad atravesó a la banda y sus canciones.

{{{htmlAmp}}}

"Esa situación donde echaban a gente permanentemente, vos veías cómo se echaba a gente y cómo se privatizaba", recordó Ciro al referirse a los años '90. El cantante también mencionó el contraste que, según su mirada, existía entre esa realidad social y la imagen que transmitía el entonces presidente Carlos Menem. "Con el terrible contradiscurso a la vez de Menem de aparecer en una Ferrari, la fiesta y el champagne", señaló.

Ciro explicó que esa contradicción también estuvo presente en el nombre del segundo disco de Los Piojos, Ay Ay Ay, publicado en 1994. "Y vos veías que no era así, por eso también el título ‘Ay Ay Ay’. No era así", sostuvo.

La comparación con la actualidad

Al hablar del presente, Ciro consideró que existen situaciones que vuelven a repetirse. "Cosas que se repiten. Creo que vivíamos eso, nos hacíamos cargo de eso", afirmó.

En ese punto, el cantante planteó dos maneras diferentes de reaccionar frente a una realidad adversa. "Ahora, tiro, improviso, se me ocurre que está el tipo que acepta esa realidad y ahí combate o crea y está el tipo que se pone el tapado largo, se pinta los ojos y decide vivir otra realidad", explicó y agregó: "Creo que esa es la diferencia y lo que a Los Piojos nos hizo repercutir de otra manera en toda esa gente que pensaba como nosotros".