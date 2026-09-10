Rodrigo Lussich explotó al ser acusado de dejar América para ir a C5N: "Hiena infame"

Rodrigo Lussich explotó en sus redes sociales luego de que una cuenta lo acusara de haber faltado a Intrusos este martes por estar reunido con directivos de C5N, canal del que en los últimos días circulan versiones sobre una posible oferta laboral para el conductor uruguayo.

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Una ausencia que despertó sospechas

El conductor llegó recién sobre el final del programa del martes 8 de septiembre para hacer su clásica sección "Escandalones". Al principio, Adrián Pallares había justificado su falta explicando que tenía que resolver unas "diligencias", pero una cuenta de Foro Medios en X sugirió que en realidad se encontraba en otro canal negociando su futuro laboral.

La furiosa respuesta de Lussich

La versión encendió a Lussich, que salió con todo contra la cuenta que lo acusó. "Oíme una cosa pedazo de infradotado. Ya venís jodiendo con versiones que no son ciertas dando por hecho cosas que no son o no están confirmadas o ni habladas siquiera", disparó, sin filtro, antes de aclarar que ni siquiera conocía la identidad de quien lo había acusado. "¿Cómo vas a decir la semejante forrada de que falté a Intrusos para irme a una reunión en C5N, imbécil? Primero que tendría 22 horas restantes a las 2 del programa para hacerlo si así fuera. Pero no. Tampoco", negó categóricamente.

El verdadero motivo de su ausencia

Lejos de quedarse solo en la negación, el conductor decidió revelar el verdadero motivo de su falta, un episodio que lo tocó muy de cerca. "Estaba en el Memorial de Pilar en el sepelio de una gran amiga que falleció el domingo y cuyas exequias coincidieron con la hora del programa", contó, y explicó que había coordinado con la producción para llegar a tiempo al último bloque pese al dolor que estaba atravesando: "Pasé del dolor de una despedida súper dolorosa a hacer mi trabajo como corresponde y divertir a la gente un ratito aunque sea".

Rodrigo Lussich explotó en redes.

Lussich no se guardó nada en el tramo final de su descargo y dejó entrever que sospecha quién estaría detrás de la cuenta que lo acusó. "Tengo algunas ideas de quién te manda o quien se esconde detrás de semejante pretencioso título falopa, pero lo que decís, básicamente, no es verdad, hiena infame", cerró, visiblemente indignado. El episodio se da en medio de un clima de rumores sobre su continuidad en Intrusos y su vínculo con Adrián Pallares, con miras a lo que pueda definirse de cara a fin de año.