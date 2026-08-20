El periodista de espectáculos Rodrigo Lussich rompió el silencio y dio a conocer una gravísima denuncia mediática contra Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei que se encuentra en el centro del ojo público. Sin dar vueltas, el conductor ventiló una tremenda estafa inmobiliaria que sufrió su familia por parte del consultor político, de la cual se quedaron con 35 mil dólares que correspondían a los ahorros de toda la vida de su mamá.

En un fuerte descargo, Lussich mandó al frente a Cerimedo y contó la pesadilla que le tocó vivir a su círculo íntimo hace más de una década. "Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012", lanzó de entrada para contextualizar cómo fue el engaño en Mar del Plata alrededor de un inmueble.

La tremenda acusación de Rodrigo Lussich contra Fernando Cerimedo

Según relató el conductor, su familia entregó una suma de 35 mil dólares para adquirir un departamento en la ciudad balnearia. "Les dio un boleto de compraventa prometiendo una escritura que nunca apareció", detalló sobre la maniobra del exasesor libertario.

La situación fue escalando en tensión hasta terminar en un grave conflicto legal, donde insólitamente acusaron a la familia de Lussich de usurpación y fueron desalojados. Posterior a ello, llevaron el caso a la Justicia por estafa y lograron una condena: "Mi familia inició una causa por estafa y Cerimedo terminó condenado a una pena de prisión en suspenso". Sin embargo, lamentó que la plata jamás la recuperaron. "Cerimedo jamás devolvió ese dinero porque se declaró insolvente".

Para cerrar su categórico descargo, Lussich reflexionó con mucha indignación sobre la llegada de este tipo de personajes al ámbito político actual: "De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos".