El periodista Rodrigo Lussich publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales, en el que criticó el discurso asociado al equilibrio de las cuentas públicas y apuntó contra las gestiones de Javier Milei, Mauricio Macri y Fernando de la Rúa.

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Lussich cuestionó la idea de que Argentina necesita eliminar el déficit fiscal para generar confianza y atraer inversiones. En ese sentido, ironizó sobre algunos de los argumentos que suelen utilizarse para explicar la falta de llegada de capitales al país. "El cuento de siempre. ‘No se puede tener déficit fiscal porque no vienen las inversiones, nadie confía en el país, riesgo kuka, ñañaña, rigi, súper rigi’", escribió el periodista.

A partir de esa premisa, sostuvo que, desde su perspectiva, el problema no estaría solamente relacionado con las condiciones macroeconómicas, sino con el destino que tienen los capitales cuando llegan al país. "Las inversiones no vienen porque cuando gobiernan ellos Argentina es para la timba financiera y fugar dólares", afirmó Lussich.

Lussich mencionó a Milei, Macri y De la Rúa

El periodista también cuestionó el discurso centrado en el déficit cero y la estabilidad macroeconómica al compararlo con experiencias anteriores de gobierno. "Cambien el disco chicos, con el verso del déficit cero y la macro y la mar en coche ya nos fumamos a De la Rúa, Macri y Milei", sostuvo.

Rodrigo Lussich confirmó lo que todos pensaban sobre Milei.

"Empleados de esos mismos que vienen acá a hacer timba y llevarse la guita", escribió y agregó: "Ni el ministro de Economía la tiene acá. Termínenla, usureros malignos".