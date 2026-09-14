Tenembaum reveló en vivo el dato que Milei quería mantener oculto: "Después"

El periodista Ernesto Tenembaum cuestionó al presidente Javier Milei por el giro en su discurso sobre Malvinas y apuntó contra los videos difundidos por el Gobierno. En Radio con Vos, recordó que la Casa Rosada había generado polémica por su postura sobre la cuestión Malvinas.

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Tenembaum se refirió a los recientes mensajes de Javier Milei sobre Malvinas y sostuvo que el Presidente ahora utiliza imágenes similares a las que anteriormente habían generado rechazo dentro de su propio Gobierno. "g con varios videos", afirmó el periodista.

"Ya es Enzo Fernández el tipo, ya es Lo Celso. Toda esa imagen de la Selección mostrando 'Las Malvinas son argentinas', que tanto molestó al Gobierno, ahora la hace propia", siguió el conductor.

Tenembaum reveló en vivo el dato que Milei quería mantener oculto.

La comparación de Tenembaum con Galtieri

En tono crítico, Tenembaum ironizó sobre el giro discursivo de Milei y trazó una comparación con Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto durante la guerra de 1982. "Después de ser el presidente más antimalvinero de la historia, ya es más malvinero que Galtieri", lanzó.

A partir de esa contradicción, el periodista puso en duda la coherencia del discurso presidencial y cuestionó los cambios de postura de Milei sobre distintos temas. "¿Cómo habla el Milei de hace dos meses con el Milei de ahora? ¿Hablan entre sí? ¿Se conocen?", preguntó Tenembaum durante su análisis y concluyó: "¿O es simplemente un demagogo que cambia y te da un banquinazo en cualquier momento sobre cualquier tema?".