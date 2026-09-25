Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Oscar "El Negro" González Oro, las repercusiones en los medios de comunicación no tardaron en llegar. En ese contexto, Roberto Navarro analizó la figura y el impacto del histórico conductor en la radiofonía argentina.

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A pesar de las marcadas diferencias ideológicas y de pensamiento que mantenían, el director de El Destape se tomó un momento en Verdades Afiladas para destacar la labor profesional de González Oro. "La verdad es que entre los nombres de la locución argentina seguro figura", comenzó señalando Navarro al aire, rescatando la impronta que tuvo el locutor durante décadas al frente de los micrófonos.

En esa misma línea, el periodista remarcó: "Con esa voz, con esos modos, con esa forma de organizar el programa... No importa si él piensa distinto a mí". Acto seguido, profundizó sobre el éxito del "Negro" y elogió su talento: "En términos profesionales, el tipo fue un exitoso tremendo, hizo cosas distintas".

Navarro ubicó a González Oro entre los mejores con los que trabajó

Además, Navarro lo comparó con grandes referentes del medio con los que tuvo la oportunidad de trabajar a lo largo de su carrera: "Vos sabés que yo tuve la oportunidad de trabajar un poquito con Larrea, un poquito con Fernando Bravo, bastante con Quique Pesoa, y vi a los grandes realmente. Yo creo que él estaba ahí, por el manejo radial que tenía".