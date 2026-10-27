Roberto García Moritán hizo el ridículo en lo de Tomás Dente tras el triunfo de Lula: "Golpe de estado".

Luiz Inácio Lula da Silva hizo historia en Brasil este último domingo, al convertirse en el primer candidato del país en ganar un balotaje después de haber quedado en desventaja en la primera vuelta. Además, logró imponerse en unos comicios muy reñidos, en los que incluso llegó a estar empatado con Flavio Bolsonaro. Finalmente, protagonizó una importante remontada que le permitirá continuar al frente de la presidencia de la nación vecina, en lo que será su cuarto mandato (algo inusitado para ellos).

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Desde luego, la cobertura mediática fue más que amplia, aún con las diferentes miradas políticas sobre el hecho. Un ejemplo de ello fue el programa que Tomás Dente lleva adelante en Crónica, quien lamentó la derrota del representante del Partido Liberal y llamó a diferentes referentes libertarios para hablar sobre ello, incluyendo a un Roberto García Moritán quien denunció un "atropello institucional" y hasta sostuvo que tomó lugar algo que podría ser calificado como "un golpe de estado".

Lula da Silva fue elegido nuevamente presidente de Brasil.

¿Qué dijo Roberto García Moritán sobre la victoria de Lula?

Mediante una videollamada y notablemente agitado, la exmarido de Pampita sostuvo: "Estoy bastante preocupado por el atropello institucional que hizo Lula a la justicia electoral". "Es tan vergonzante que estamos muy cerca de calificarlo como un golpe de estado", lanzó sin escrúpulo alguno, añadiendo que se traba de "el robo del siglo" y que "fue muy evidente el movimiento de todo el aparato del estado".

"Ese cincuenta por ciento de gasto público que se lleva Lula, a través del estado, del esfuerzo de los laburantes puesto a disposición de su voluntad electoral", añadió sobre esto último, reiterando que era "una vergüenza" y que fue "indignante la forma en que se robaron la elección". "Estoy de acuerdo con vos", alcanzó a decir el hermano de Fernando Dente, en un clip que rápidamente se viralizó en las redes sociales e indignó a muchos por la incapacidad de reconocer la derrota por parte de ambos.