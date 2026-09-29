Roberto García Moritán estaría saliendo con una importante funcionaria de La Libertad Avanza: "Él la quiere negar"

Rodrigo Lussich contó durante una transmisión de Intrusos que Roberto García Moritán estaría comenzando una nueva relación con una diputada de La Libertad Avanza.

Durante una transmisión en vivo de Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich aseguró que el ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, estaría comenzando un nuevo vínculo amoroso con la diputada de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo.

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Asimismo, el periodista agregó que, a pesar de que el funcionario niega su relación con la modelo, los rumores continúan y, según sus fuentes, serían verdaderos. En ese sentido, afirmó: “Virginia Gallardo y Roberto Moritán están juntos”. Luego, su compañera de piso añadió información extra sobre el supuesto vínculo: “Si, hace tres meses. Él la quiere negar”.

Por su parte, Moritán atraviesa una etapa de su vida en la que, según trascendió, mantiene su vida amorosa en privado tras su polémica relación con la modelo argentina Pampita. Recientemente, Moritán realizó declaraciones en programas de streaming al ser consultado sobre una posible reconciliación y señaló que “Caro está en otra categoría”.

La historia de amor entre Pampita y Roberto Moritán

La historia de amor entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán comenzó en agosto de 2019, cuando se conocieron a través de una amiga en común. La relación avanzó rápidamente y, después de unos meses de noviazgo, decidieron casarse. En 2021 nació Ana, la hija que tuvieron juntos.

Después de cinco años de relación, en septiembre de 2024 la pareja confirmó su separación. García Moritán comunicó públicamente la ruptura el 28 de septiembre, mientras que Pampita aclaró que, para ella, la relación había terminado el 20 de septiembre, fecha en la que aseguró haberse enterado de la situación que provocó la separación.

Tras la separación, ambos continuaron vinculados por la crianza de su hija Ana. En marzo de 2026, Pampita explicó que busca mantener un vínculo tranquilo con su expareja porque tienen que criar a su hija juntos y que ambos deben adaptarse a la nueva familia que formaron. También señaló que su prioridad es que la comunicación entre ellos sea “amena y en paz”.