Robertito Funes descarriló y dijo una repudiable frase contra una jueza: "Flor de hija de..."

Robertito Funes Ugarte volvió a estar en el centro de la escena luego de un furioso descargo contra una jueza bonaerense. Todo comenzó cuando trascendió que la magistrada Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional que baja la edad de punibilidad a 14 años, una decisión que generó un intenso debate a nivel nacional.

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Una resolución que encendió la polémica

Según se explicó, el fundamento principal de la jueza para frenar la aplicación de la normativa fue que las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no cuentan con la infraestructura necesaria para alojar y detener a los adolescentes que caigan bajo el nuevo régimen. La noticia no tardó en viralizarse y desató reacciones cruzadas en distintos ámbitos, entre ellas la de Funes Ugarte, que se refirió al tema durante la emisión de su programa en La Casa Stream.

Robertito Funes insultó a la jueza Marta Elba Pascual.

El descargo sin filtro del conductor

Visiblemente molesto, Robertito no se guardó nada y apuntó directamente contra la magistrada con una frase que generó rechazo: "Es una flor de hija de p... estúpida y ridícula", lanzó, antes de cuestionar los alcances del fallo frente a los delitos cometidos por menores. El conductor no se quedó ahí y siguió con su descargo, poniendo el eje en la responsabilidad penal de los adolescentes: "¿Querés dejar impunes a chicos de 14 años que saben usar un arma y que saben destrozar una familia?", planteó.

"Sos vos la responsable"

Lejos de bajar el tono, Funes Ugarte redobló la apuesta y volvió a cuestionar la idoneidad de la jueza para ocupar su cargo: "No sé quién te dio ese puesto, obviamente trabajas en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué querés, que no sigan matando?", disparó. Para cerrar su descargo, insistió con las descalificaciones: "Sos vos la responsable, jueza ridícula, absurda. Era la única posibilidad que teníamos nosotros".

Un debate que sigue abierto

La resolución de Pascual, lejos de cerrar la discusión, profundizó la grieta entre quienes reclaman mano dura frente a los delitos cometidos por menores y quienes defienden las garantías procesales para los adolescentes. El fuerte cruce de Funes Ugarte se suma así a una controversia que continúa generando repercusiones en distintos sectores políticos y mediáticos, mientras se espera si la Justicia bonaerense ratifica o modifica la suspensión en los próximos días.