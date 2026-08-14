Un incómodo momento televisivo se vivió este mediodía durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe). Mientras el movilero Robertito Funes Ugarte realizaba una cobertura en la vía pública para tomar el testimonio de los vecinos, un transeúnte irrumpió en la escena con una fuerte chicana que no pasó desapercibida.

"Se hizo famoso con Cristina y ahora mirá...", lanzó el hombre en tono burlón mientras caminaba con el celular en la mano registrando la secuencia. La frase aludió directamente al pasado profesional del movilero, quien años atrás cobró gran notoriedad por sus coberturas distendidas y su cercanía con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, postura que mutó decididamente con el tiempo hacia un perfil abiertamente militante del gobierno de Javier Milei.

La reacción desde el estudio

En el piso del programa, la conductora Georgina Barbarossa y las panelistas reaccionaron de inmediato pidiéndole al movilero que mantuviera la calma. "No te enganches, Robertito. No le contestes porque es un pobre tipo", aconsejaron desde el estudio para evitar que el cruce escalara.

La respuesta de Funes Ugarte

Por su parte, Funes Ugarte optó por desestimar el comentario con una sonrisa irónica, aunque no dejó pasar la oportunidad de rematar con una frase filosa: "Que vaya a lo de Cristina a pedirle ayuda, no a mí". Tras el exabrupto, la transmisión retomó su curso habitual centrándose en las problemáticas de los vecinos de la zona.