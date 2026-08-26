Se lo roban: El Nueve planea quedarse con un conductor importante de la televisión argentina

Hernán Drago podría protagonizar uno de los movimientos más importantes de la televisión argentina de cara a fin de año. Según trascendió, el conductor de Bienvenidos a ganar recibió una propuesta de otra productora que coincide con versiones de malestar de su parte respecto a los cambios que se vienen dando en su programa actual.

Un malestar que venía creciendo

Desde hace un tiempo circulaban rumores sobre las molestias del conductor por las modificaciones que sufrió su ciclo para evitar superposiciones con Es mi sueño. En ese contexto, Marina Calabró aportó datos concretos en Primicias Ya sobre lo que estaría por definirse a fin de año: "La intención de Canal 9 es contratar directamente a Drago y hacer el programa que a ellos se les antoje".

Hernán Drago podría quedarse definitivamente en El Nueve.

La panelista fue más allá y precisó los tiempos que manejan en la señal: "Me confirman que seguramente a fin de año Hernán dé un portazo de la productora Kuarzo y sea contratado por El Nueve". Calabró también explicó el trasfondo de la situación dentro de Kuarzo, la productora que hoy trabaja con Drago: "Kuarzo obviamente le da prioridad al programa de Guido (Kaczka)", señaló, dejando entrever que las decisiones dentro de la empresa estarían inclinadas hacia otro proyecto.

Los cambios que reconoció el propio Drago

El modelo visitó Los Profesionales de siempre, el ciclo de Flor de la V en El Nueve, y allí se refirió a las transformaciones que atraviesa Bienvenidos a ganar. "Enojado no estoy, sucedieron algunos cambios en el programa... No está más el jurado presencial y eso repercutió en la gente porque gustaban más las devoluciones del jurado en vivo cada noche", explicó.

Drago remarcó que las decisiones no pasan por él: "A mí me gustaba más con jurados, pero no son decisiones que estén a mi alcance. Son decisiones empresariales y, de hecho, cuando empezamos a grabar ayer, hubieron cambios de vuelta".

Sobre el futuro cercano del ciclo, adelantó: "Vamos a intentar volver... Yo estoy más para acatar, cuando me preguntan, mi opinión va en consecuencia de público. Pero no depende de mí... Ojalá vuelvan los jurados, yo creo que va a cambiar, necesitan un poquito de tiempo".

Finalmente, confirmó que se vienen novedades: "Ahora ya hay algunos cambios, que a partir de la semana que viene se van a empezar a ver". Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre su continuidad en Kuarzo y un posible desembarco definitivo en Canal 9.