Ringo Starr canceló un show en Michigan por una enfermedad que afecta su voz

El exbeatle Ringo Starr debió cancelar el concierto que iba a brindar anoche en el Four Winds Casino de Michigan, debido a una enfermedad que no fue especificada pero que afectó a su voz.

Así lo hizo saber su equipo de trabajo a través de un comunicado replicado por Variety, en donde aclaró que se esperó hasta último momento para confirmar la suspensión, debido a que el artista especulaba que podría mejorar para la hora del concierto.

“Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló”, decía el comunicado compartido también por el Casino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A raíz de esto también se suspendió el espectáculo que el famoso baterista iba a realizar esta noche con su banda, la All-Starr Band, en el Mystic Lake Casino Hotel, de Minnesota.

En ambos casos se ofreció a los espectadores que podían devolver sus tickets o bien conservarlos para cuando se reprogramen ambos conciertos.

Como es costumbre desde fines de los '80, Ringo es acompañado por un grupo de músicos conocidos por haber participado en distintas bandas.

Actualmente, la All-Starr Band alinea a Steve Lukather de Toto; Colin Hay de Men at Work; Hamish Stuart, ex guitarrista de Paul McCartney y The Pretenders, entre otros; y Edgar Winter.

Con información de Télam