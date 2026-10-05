Revelaron la tajante decisión que habría tomado Jorge Rial sobre su hija Morena: "Se cagó en..."

El vínculo entre Jorge Rial y su hija Morena volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones del periodista Santiago Riva Roy en El Ejército de Bondi. Durante el programa, se refirió a la situación judicial de Morena.

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Riva Roy comenzó por explicar los motivos por los que Morena Rial cumple prisión domiciliaria. Según relató, la joven había accedido previamente a un beneficio de excarcelación extraordinaria, pero no habría cumplido con las condiciones establecidas por la Justicia. "Morena está con la prisión domiciliaria porque cuando tuvo el beneficio de la excarcelación extraordinaria no respetó las condiciones. Que eran hacer terapia, trabajar… bueno, se cagó en la Justicia y la mandaron presa", afirmó el periodista.

Luego, Riva Roy habló específicamente sobre el vínculo entre Jorge Rial y su hija y aseguró contar con información sobre presuntas decisiones del conductor respecto del futuro laboral de Morena. "De todas maneras el día que salga, si vuelve a delinquir ya es reincidente y va, mínimo, seis años presa. Y con respecto a trabajar en los medios, yo tengo data de eso, Jorge la bajó incluso de algún lugar", sostuvo.

Revelaron la tajante decisión que habría tomado Jorge Rial sobre su hija Morena.

La versión sobre el conflicto entre Jorge Rial y su hija

El periodista recordó que Morena habría sido considerada anteriormente para participar de programas de televisión y afirmó que Jorge Rial se habría mostrado en contra de algunas de esas posibilidades. "Anteriormente, cuando la pretendían para el Bailando o algo… Rial se ponía de culo y levantaba el teléfono o bardeaba en X", aseguró Riva Roy.