Revelaron el polémico gesto que Brancatelli le hizo a Marina Calabró en los Martin Fierro: "Te vi"

Diego Brancatelli protagonizó un divertido momento con Marina Calabró en los Martín Fierro de Cable 2026. La conductora de la ceremonia lo descubrió en plena gala y no se lo dejó pasar, delante de todos los nominados e invitados. Todo ocurrió en medio de un discurso de premiación.

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Para agilizar la ceremonia, este año se implementó un límite de 45 segundos para los discursos de los ganadores. Esa norma fue la que motivó el gesto del periodista, que se dio en un momento clave de la noche.

Marina Calabró le contestó a Diego Brancatelli en vivo.

Luis Novaresio estaba cerrando su agradecimiento tras ganar el premio a Mejor Programa de Entrevistas, el ciclo que sale por A24. Mientras Calabró retomaba la palabra para despedirlo y seguir con la entrega, Brancatelli se señaló la muñeca, como marcando un reloj, en alusión al tiempo asignado a los ganadores.

“Te vi, Diego”

Marina lo detectó y decidió señalarlo frente a todos. “Lo tenía reclamando a Brancatelli. Te vi Diego eh, te vi. Me hacía relojito. Te conozco Branca”, lanzó, entre risas. La conductora hizo una pausa para responderle y luego siguió con la premiación.

Un reclamo con humor

Así, el pedido de Brancatelli para que se respetara el límite de los agradecimientos terminó teniendo su propio espacio en la transmisión. El cruce no pasó de una chicana entre colegas que se conocen bien, y le sumó un toque de humor a la gala.

Con relojito y todo, Brancatelli se llevó el reto más simpático de la noche. Y Calabró, que tiene la última palabra en el escenario, dejó claro que, cuando conduce, nadie se le escapa. Ahora queda ver si el año que viene alguien se anima a señalarle la hora a ella.