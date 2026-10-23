Diego Brancatelli confirmó lo que muchos sospechaban de Mariana Brey y Milei: "Lo oculta"

Durante una emisión de Desayuno Americano (América TV), Diego Brancatelli dialogó con un móvil y se refirió al fanatismo que, según su mirada, Mariana Brey siente por el presidente Javier Milei. En ese contexto, el periodista fue contundente al cuestionar la postura política de su colega.

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Brancatelli marcó diferencias entre ambos y sostuvo que, a diferencia de él, la panelista no reconoce su afinidad política: “¿Sabés cuál es la diferencia entre Mariana y yo? Que yo lo asumo. Ella no lo asume, ella es fanática, defiende este modelo y odia el kirchnerismo por sobre todas las cosas, o el peronismo en general”.

Luego, el periodista volvió a cuestionar a Brey y apuntó contra su defensa del Gobierno: “Mariana se autopercibe, no sé, la salvadora del mundo y lo único que hace es defender la pobreza, es tremendo, pero bueno. Lo que hace lo hace muy bien, tiene un montón de laburo, sé que va a tener más laburo ahora así que, no hay muchos que defiendan esto”.

El polémico viaje de Javier Milei a España

Javier Milei realizó una nueva visita a Madrid los días 20 y 21 de octubre, en pleno escenario de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre. Durante su visita, Milei participó de actividades económicas y académicas, entre ellas una presentación en el Nueva Economía Fórum y una conferencia vinculada con la Escuela Austríaca de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.

Sin embargo, el viaje quedó marcado por sus declaraciones contra Pedro Sánchez. Durante una de sus intervenciones, Milei calificó al jefe del Gobierno español de “impresentable dictador” y “delincuente”, y cuestionó al socialismo. Además, protagonizó fuertes cruces con la prensa española. Tras este hecho, sus declaraciones tuvieron amplia repercusión en los medios españoles y reavivaron la tensión política entre Argentina y España.