Revelaron el motivo por el que levantaron a Fátima Florez en El Trece: "Un problema..."

La razón por la que El Trece levantó a Fátima Florez del aire.

Debido a las vacaciones que decidió tomarse Moria Casán, en consonancia con su cumpleaños número 80, La Mañana con Moria contó con conductores sustitutos. Uno de ellos fue Marcelo Polino, quien dejó fuertes aseveraciones sobre el vínculo entre La One y Lali Espósito, que fueron respondidas por ambas figuras. Otra de las personas que ocupó ese rol, en tanto, fue Fátima Florez.

La reconocida imitadora tomó las riendas del ciclo que viene teniendo un buen rendimiento y, con su sello propio, venía realizando este miércoles una buena labor. Sin embargo, todo terminó de forma abrupta: la imagen se congelo, a continuación comenzaron a emitir capítulos de El Zorro y luego le llegó el turno a Puro Show. ¿Qué fue lo que pasó?

Fatima Florez condujo La Mañana con Moria este miércoles.

¿Por qué levantaron del aire a Fátima Flórez?

Según comentó Pampito en su cuenta de Instagram, lo que ocurrió fue "un problema técnico". "Apenas se solucione, arrancamos con Puro Show. Ya venimos, banquen. Mientras tanto, dejamos al Zorro", completó.

Quien también habló sobre esto fue la propia Fátima, que explicó en diálogo con PrimiciasYa: "Hubo un problema técnico que afectó también a la señal de Magazine". De todos modos, destacó: "Gracias a Dios (el programa) salió hermoso y el número acompañó muy bien".

Por otra parte, comentaron desde el canal a ese mismo medio que previamente esto ya había ocurrido, por ejemplo, en Telenoche. Mencionaron que son cuestiones "de la igeniería y la instalación" que resultan ajenas tanto al área técnica como al de la producción.