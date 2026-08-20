Revelaron cómo fueron los últimos momentos de María Rosa Fugazot antes de morir: "Se llevó ese dolor a la tumba"

A casi doce meses de la muerte de René Bertrand, ocurrida en junio de 2025 tras una dura enfermedad, su madre, la actriz María Rosa Fugazot, fue hallada sin vida en su departamento de Palermo. El nuevo golpe reabrió una herida que, según coincidieron distintas voces cercanas a la familia, nunca había terminado de cicatrizar.

En ese contexto de duelo compartido, en Intrusos (América TV) salió a la luz un episodio puntual que había generado ruido puertas adentro: la presentación, en mayo de este año, de la nueva pareja de Belén Giménez, viuda de René y madre de sus dos hijos.

María Rosa Fugazot sufrió mucho la pérdida de su hijo.

"No estoy pasando el mejor momento de mi vida"

Javier Caumont, hijo del corazón de Fugazot, fue quien puso en palabras el clima que se vivió en la familia. Antes de referirse puntualmente al episodio, contextualizó el momento personal que atraviesa: "El 8 se cumplieron dos meses. No había terminado de cumplir el duelo con mi hermano que vino el sacudón de mamá, lógicamente no estoy pasando el mejor momento anímico de mi vida".

Sobre el trasfondo de la polémica, explicó que Giménez había atravesado un proceso propio durante el verano: "Belén se confundió un poco en verano, en su necesidad de no estar sola, y hablar de amor". Según relató, cuando ella le comunicó la novedad a Fugazot, la actriz reaccionó con comprensión en el momento, aunque el impacto real se hizo visible después: "Se lo comunica a mamá y ella le dijo que la entendía, que era joven. Pero después la llevamos a comer a mamá y se quebró hecha pelota porque la otra le hablaba de amor".

La palabra que no cayó bien

Caumont fue claro en señalar qué fue, puntualmente, lo que generó incomodidad en el círculo familiar: no la nueva relación en sí, sino el término elegido para definirla. "Eso lógicamente tampoco me gustó a mí, a mi hija, ni a la familia, no le gustó a nadie", sentenció. Y amplió: "Yo la entiendo, lo que nunca entendí fue la palabra amor, eso me rompió las pelot... pero tampoco hubo un enojo. Cuando tuve oportunidad, que se terminó esa relación, le dije: Belén, lo que hiciste mal fue esto".

Pese al malestar puntual, el cantante remarcó el vínculo que unió durante años a Giménez con su hermano y el acompañamiento que ella le brindó hasta el final: "La relación de mi hermano y de Belén va a ser un ejemplo para quienes los hayan conocido. La mujer de mi hermano es la mujer de mi hermano, así que listo".

Lo que Fugazot nunca llegó a decir

Después de esa entrevista, Adrián Pallares aportó una lectura sobre cómo había vivido la propia María Rosa aquel episodio: "No vio con buenos ojos que Belén haya presentado un nuevo novio cuando lo presentó. Hay versiones encontradas de cuánto hace que ella tenía el vínculo con su pareja, una cosa que tal vez a la familia no le habría gustado".

El conductor fue todavía más allá al describir el impacto emocional que ese momento tuvo en la actriz, un sentimiento que, según su reconstrucción, jamás llegó a expresar abiertamente: "María Rosa se llevó ese dolor a la tumba, ella no lo dijo ni lo manifestó, pero por lo que nosotros nos llega a María Rosa eso fue algo que le dolió muchísimo".