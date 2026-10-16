Revelaron cuál fue el "último pronóstico" de Fernando Confessore antes de morir: "Voy a..."

La muerte de Fernando Confessore conmocionó a sus compañeros de TN, que este viernes lo despidieron al aire con profunda tristeza. Durante la emisión, Mario Massaccesi recordó el momento en que el meteorólogo cerró su participación en el programa junto a Roxy Vázquez y Federico Seeber, el jueves por la tarde. Una frase pronunciada durante esa despedida quedó resonando tras su fallecimiento: "Yo voy a estar siempre".

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Al recordar a su compañero, Massaccesi reconstruyó la escena del día anterior y precisó el horario en que se produjo la despedida. "Ayer a las 14.57, en el programa que hace con Roxy Vázquez y Federico Seeber, cuando nuestros compañeros se despedían con el ‘hasta mañana’ habitual, Confessore dijo: ‘Yo voy a estar siempre’", relató.

El periodista presentó ese momento como el "último pronóstico" de Confessore, en una referencia a su trabajo como meteorólogo y a las palabras que quedaron como parte de su despedida.

El emotivo homenaje de Mario Massaccesi a su compañero

Durante el homenaje, Massaccesi también destacó la personalidad de Confessore y el humor que lo caracterizaba en el trabajo cotidiano. "Era un gran contador de chistes. Tenía ese humor permanente, cortito y al pie. Y me quedo con esta frase", expresó el conductor antes de retomar las palabras que su compañero había pronunciado el día anterior.

Revelaron cuál fue el "último pronóstico" de Fernando Confessore.

Luego, le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Sí, Fernando, no te equivocaste. Vas a estar siempre en el corazón de la gente y, por supuesto, en el recuerdo de estos, tus compañeros que, también, con tantas horas de trabajo, se convierte en nuestra segunda familia".