Revelan nuevos detalles del acuerdo de Tini Stoessel con su padre: "El 70% quedaría para..."

Tini Stoessel estaría cerrando un capítulo clave de su vida económica, pero el vínculo con su familia seguiría siendo otro tema. Después de que se conocieran los detalles de un supuesto acuerdo con su padre, aparecieron nuevas versiones sobre cómo habría sido el contacto entre ambos. En el medio, surgió un nombre inesperado: el de Rodrigo De Paul.

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El intento de comunicarse

Según contó Yanina Latorre en SQP (América TV), Alejandro Stoessel habría intentado hablar con su hija sin conseguir respuesta. “Hace un mes o mes y medio Alejandro trató de comunicarse con Tini y ella no accedió a hablar. Ella lo tiene bloqueado, él llamaba de otro teléfono y era él”, relató.

Tini Stoessel deberá darle una gran parte de su patrimonio a su padre.

Latorre agregó que el productor terminó llamando al teléfono del futbolista. “Un día él termina llamando al teléfono de De Paul, habla con él, se manejó por mensajes con él”, señaló. Según ese relato, ese contacto no implicaría una reconciliación entre Tini y su papá.

Estas versiones se conocieron después de que Daniel Ambrosino hablara en Intrusos (América TV). El periodista aseguró que las partes habrían acordado una distribución del patrimonio familiar. “El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, afirmó.

Según Ambrosino, el 70% quedaría para Tini. El 30% restante se repartiría entre Alejandro Stoessel (15%), Mariana Muzlera (10%) y Francisco Stoessel (5%). Todavía quedarían pendientes trámites administrativos y cambios de titularidad, y los porcentajes podrían ajustarse según cómo se computen los bienes y las cuentas.

Las propiedades y las cuentas

Respecto de los inmuebles, Tini solo buscaría conservar la casa de San Isidro donde vive. El reparto también contemplaría una vivienda en Martínez, el departamento que ocupa su abuela materna y una propiedad en Miami que compartiría en partes iguales con su padre. Las cuentas en el exterior a nombre de Alejandro pasarían a ser administradas por una persona designada por la cantante, como un abogado o un contador.

Según los nuevos dichos, la artista tendría el control de sus ingresos y decisiones. “Todo queda a nombre de Tini, dueña de su patrimonio. Su próximo contrato, que es el Lollapalooza, lo gestionó ella, es la primera vez que hace un contrato y va a cobrar”, aseguraron.

Mientras la parte económica avanzaría, el vínculo entre padre e hija seguiría siendo un asunto aparte. Con llamadas desde otros teléfonos, mensajes cruzados y un De Paul en el medio, la historia familiar de los Stoessel sigue sumando episodios que nadie quiere perderse.