Revelan lo que encontró Julieta Prandi que provocó la separación.

Las fotos que habrían hecho caer la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Julieta Prandi rompió el silencio el lunes por la noche y confirmó su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de casarse con él. En un mensaje que publicó en sus redes, la conductora no explicó los motivos. Sin embargo, dejó una frase que disparó todas las especulaciones: “Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos; algunos no son negociables”.

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Un final inesperado tras la boda

La noticia sorprendió porque el casamiento era muy reciente, el 15 de septiembre, la pareja había formalizado su unión por civil en San Isidro, en una ceremonia íntima con 36 invitados. La relación había empezado en plena pandemia, con una conversación por Instagram, y duró seis años.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega no llegaron a estar un mes casados.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi, que además pidió respeto por su decisión.

La limpieza en redes

Después del anuncio, la modelo borró de su cuenta las publicaciones de este año en las que aparecía con el cantante, entre ellas las imágenes del casamiento y del festejo familiar. Mantuvo, en cambio, los posteos más antiguos y aquellos en los que aparecen los hijos. Entre lo que sigue visible hay una postal familiar en Miami, de enero de 2025, y otra de la pareja en Mar del Plata, de fines de 2024, con la leyenda “Descanso, trabajo y placer”.

Los mensajes en el estudio

Karina Iavícoli dio su versión sobre lo que habría desatado la crisis. Según la panelista, detrás del conflicto estaría Josefina Lynch, cantante de 26 años y expareja de Joaquín Levinton. De acuerdo con su relato, Lynch habría ido un viernes al estudio de grabación de Ortega, y allí Prandi habría encontrado mensajes subidos de tono entre ambos.

“El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, contó Iavícoli.

Las fotos que desaparecieron

Siempre según la periodista, la historia no terminó con esa discusión. Iavícoli aseguró que Ortega y Lynch volvieron a verse en el estudio el sábado y el domingo. “Tres días encerrados estuvieron”, resumió.

Josefina Lynch sería la tercera en discordia.

La panelista agregó un dato que alimentó todavía más la polémica: “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”.

Para Iavícoli, esos nuevos encuentros fueron decisivos: según su versión, el lunes Prandi terminó echando a Ortega de la casa. La conductora, por su parte, no mencionó los motivos de la ruptura en su comunicado.