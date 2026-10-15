Revelan detalles de la autopsia a la Roña Castro: "Confirmaron que..."

La muerte de Jorge “Roña” Castro, excampeón mundial de boxeo de los pesos medianos, conmocionó al deporte y al espectáculo. El exboxeador falleció en la madrugada de este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, tras descompensarse en el Bingo de Morón, y ya se conocieron los primeros resultados de la autopsia.

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¿Qué pasó en el bingo?

Según el relato de su hija, Quimey, que estaba con él, todo ocurrió de manera repentina. Castro se levantó para ir al baño y al volver le dijo que le dolía el pecho. Fue asistido en el lugar y, de acuerdo con distintas versiones, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 20 minutos, pero no logró estabilizarse y su muerte fue constatada sin llegar a ser trasladado a un centro asistencial.

Roña Castro estaba en el bingo cuando se empezó a sentir mal.

Lo que reveló la autopsia

Según informaron fuentes judiciales, el resultado preliminar determinó que la muerte se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. Además, los forenses no detectaron lesiones y confirmaron que se trató de una muerte no traumática, lo que descartó cualquier hipótesis de violencia.

Castro padecía diabetes y el parte policial consignó que estaba “bajo de insulina” al momento de la descompensación. Su hija contó que era insulinodependiente y se controlaba. Se está evaluando si el cuadro tuvo relación con su tratamiento, aunque eso no está confirmado.

La investigación sigue abierta

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 8 de Morón, caratulada preventivamente como “averiguación causales de muerte”. Todavía restan los resultados completos de los estudios para aclarar qué pudo desencadenar el problema cardíaco. En paralelo, circularon cuestionamientos sobre la asistencia médica que recibió en el lugar: Quimey sostuvo que los empleados no contaban con conocimientos de primeros auxilios y un testigo dijo que la ambulancia tardó unos 15 minutos.

Un campeón de leyenda

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, en 1967, Castro tuvo un registro de 144 combates, con 130 victorias, 90 de ellas por nocaut. En 1994 ganó el título mundial AMB frente a Reggie Johnson, y su pelea contra John David Jackson, que dio vuelta con un gancho de izquierda cuando parecía perdida, lo convirtió en leyenda.

Fuera del boxeo coordinaba una red de 14 comedores y 9 merenderos en el conurbano bonaerense, y tuvo paso por la televisión: participó de Gran Hermano y de MasterChef Celebrity. Su familia dispuso que el velatorio se realice en las próximas horas.