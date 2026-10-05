Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada se separaron tras 16 años de relación y un hijo en común. Asimismo, trascendió que la ruptura estaría vinculada a la aparición de un tercero, Francisco Liotta, un joven de 27 años con quien la bailarina habría comenzado un vínculo hace unos cuatro meses. Tras este hecho, Fernanda Iglesias se comunicó con la artista y mostró los chats.

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Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), la panelista aseguró que Lourdes le había sido infiel al Chato en México, y que incluso mantenía una suerte de doble vida en ese país. Luego, leyó los mensajes: "Yo ya no quería esa vida. Se me terminó el amor pero él pretendía una cosa. En ese momento el Chato me sacó el celular y, y bueno, prefiero no dar más detalles porque no quiero que pase algo más fuerte".

Luego, continuó leyendo los mensajes de la bailarina: "Es verdad todo lo que dijo Ángel. Veníamos mal hace tiempo, lo saben todos. Intentamos repuntar pero yo ya no quería esa vida, esa vida de mentiras, de simular la pareja perfecta. Lo único que me preocupa es el niño, que ya es un nene grande de 10 años".

Los mensajes inéditos de Lourdes Sánchez

Asimismo, Lourdes, a través de un diálogo con Fernanda, aclaró su situación sentimental: "Ya estoy bien, te diría que aliviada. No voy a hablar por ahora, y si hablo va a ser como al pasar y sin mucho detalle. Para el nene fue muy fuerte la separación de sus padres. Es verdad lo de mi nueva relación, no así los tiempos, lo de los 4 meses".

Finalmente, la panelista concluyó su lectura: "Lo que pasa es que con el Chato hace años venimos remándola, pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo, me daba miedo tomar la decisión por nuestra historia. Le dije que me quería separar y me sacó el celular, y no voy a dar más detalles. Lo único que me encontró fueron las conversaciones con este chico. El se las contó a Angel porque está dolido. Si fuera mujer, dirían que está despechada. Está super despechado".