Fabián Doman reaccionó con un extenso y filoso mensaje después de que Javier Milei lo atacara en redes sociales. El periodista tomó con ironía una publicación del Presidente, bromeó con la posibilidad de que hubiera sido escrita por él y aprovechó la respuesta para cuestionar la política cambiaria del Gobierno.

"Es un honor, señor presidente, su tweet", comenzó Doman en el mensaje que publicó luego del ataque de Javier Milei. Con un tono cargado de ironía, el periodista dijo esperar que el posteo hubiera sido escrito por el propio mandatario y no por "algún CM de moda". "Valoro la creatividad del ‘domando’ con mi apellido. Eso me alienta y reconforta pensando que puede ser de su propia autoría", agregó.

El conductor también hizo referencia, en tono sarcástico, a una de las expresiones utilizadas por Milei para cuestionar a periodistas y opositores. "Estoy analizando si me solidarizo conmigo mismo", escribió.

La respuesta letal de Doman a un nuevo ataque de Milei.

El reclamo de Doman a Milei por el dólar

Más allá de las ironías, Doman aprovechó su respuesta para volver al eje del debate que había motivado el cruce: la política cambiaria y la cotización del dólar. "En lo relativo al dólar, de eso se trataba el debate lleno de soretes y pelotudos", sostuvo, antes de dirigirse directamente al Presidente, a quien le reclamó que permita una mayor libertad en el mercado cambiario. "Le pido que, como buenos liberales -aunque usted es libertario, que no es lo mismo-, deje flotar el dólar. Como se hace en cualquier economía capitalista", expresó.

Finalmente, Doman cerró su publicación con otra frase dirigida a Milei: "Ha sido un placer".