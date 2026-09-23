El repudiable comentario de Tomás Dente contra el Papa Francisco que indignó a todos: "Lejos de…"

Tomás Dente volvió a quedar en el centro de la polémica luego de compartir un mensaje en redes sociales sobre el Papa Francisco que generó un fuerte repudio entre los usuarios. El conductor, conocido por sus posturas filosas en contra del pontífice argentino, no dudó en cuestionarlo públicamente incluso después de su fallecimiento.

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El repudiable mensaje de Tomás Dente

A través de su cuenta de X, Dente publicó una foto del Papa Francisco junto a Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales y Dilma Rousseff, acompañada de un mensaje directo: "Fue un lujo no haberlo tenido en Argentina todo este tiempo". El comunicador buscó, con esa frase, remarcar su rechazo hacia la figura del pontífice, vinculándolo a los tres exmandatarios de la región con los que se lo suele asociar ideológicamente en ciertos sectores.

El repudiable mensaje de Tomás Dente.

La frase que más indignó

Pero lo que terminó de encender la polémica fue el remate del posteo, donde Dente fue por más contra la figura religiosa del Papa: "Nada más lejano a Jesús". La frase generó un rechazo inmediato entre los usuarios, que consideraron el comentario una falta de respeto tanto hacia la memoria del pontífice como hacia la fe católica en general.

No es la primera vez que Dente genera polémica por sus dichos sobre Francisco. Ya en abril de 2025, tras la muerte del Papa, el conductor había publicado un escueto "Se murió" junto a imágenes del pontífice con distintos dirigentes de la región, en un tono que muchos interpretaron como celebratorio frente al fallecimiento, lo que en su momento también le valió una fuerte ola de críticas.

El repudio contra Tomás Dente

El nuevo tweet no tardó en viralizarse y sumar comentarios de indignación de parte de quienes consideraron la publicación innecesariamente agresiva y falta de respeto, más allá de las diferencias ideológicas que cualquiera pueda tener con la figura pública y política del Papa Francisco. La discusión escaló rápidamente en la red social, con usuarios remarcando la insistencia de Dente en victimizar sus posturas más controversiales sobre la figura del pontífice fallecido, incluso meses después de su partida.