Baby Etchecopar confirmó lo que muchos pensaban del libertario Tomás Dente: "Yo no hago eso"

Tomás Dente quedó en el ojo de la tormenta por lo que contó Baby Etchecopar.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar apuntó contra el periodista Tomás Dente durante su programa en Radio Rivadavia y cuestionó la manera en que se expresa contra otros colegas.

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Sus declaraciones se produjeron luego de que Dente criticara públicamente a Beto Casella. "Hoy le pegó a Beto Casella, no le podés pegar a Beto", sostuvo Etchecopar, quien aseguró que Dente busca generar repercusión con sus enfrentamientos y lanzó una fuerte advertencia: "Al que un día lo van a ir a buscar es a este chico Tomi Dente".

El conductor también contó que en una oportunidad Dente le había manifestado su intención de seguir un camino similar al suyo. "Él me dijo 'yo quiero ser como vos', pero yo no hago eso", relató.

Etchecopar marcó además una diferencia entre sus propias posiciones políticas y las de Dente. "Yo también soy anti K, pero no soy chupamedias de Milei", afirmó.

Tomás Dente quedó en el ojo de la tormenta por lo que contó Baby Etchecopar.

La crítica de Baby a las posturas políticas

El periodista aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra quienes respaldan a un gobierno, sino contra quienes atacan a quienes piensan diferente. "Yo no estoy en contra de que esté a favor de un gobierno, estoy en contra de que le pegue al que no está a favor", sostuvo Etchecopar. "A mí me mató, me puso la foto, faltaba que me ponga la casa", recordó y cuestionó: "Yo perdono, después me olvido, pero es poco profesional. Suena a resentimiento".