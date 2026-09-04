Baby Etchecopar reveló lo que Milei no quiso decir en la cadena nacional por Malvinas: "Es"

Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó el discurso de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y puso en duda la estrategia planteada por el Presidente para avanzar hacia la recuperación de las islas. Tras la cadena nacional, el periodista calificó de "sarasa" parte de los anuncios.

{{{htmlAmp}}}

"Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicimos antes?", planteó Etchecopar al analizar las palabras de Milei. El periodista aclaró que no descree de la voluntad del Presidente, pero cuestionó la viabilidad de la estrategia anunciada. "Para mí es sarasa, yo no le creo nada", sostuvo, aunque inmediatamente distinguió entre sus dudas sobre el planteo y la intención de Milei. "Yo creo que, de parte de Javier, mi querido Presidente, hay mucha voluntad", agregó.

En ese sentido, comparó el entusiasmo del mandatario con el discurso del dictador Leopoldo Galtieri durante la Guerra de Malvinas: "Me hacía acordar a cuando Galtieri decía ‘vamos ganando’".

Las dudas de Etchecopar sobre los kelpers y Estados Unidos

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la autodeterminación de los habitantes de las islas. "Hablamos de la autodeterminación de los kelpers, que son ingleses de cuarta", afirmó Etchecopar, quien agregó: "A mí, la verdad, que lo que piensen los kelpers me importa un carajo".

Baby Etchecopar reveló lo que Milei no quiso decir en la cadena nacional por Malvinas.

También puso en duda que Estados Unidos vaya a respaldar una eventual estrategia argentina frente al Reino Unido. "¿Ustedes creen que Estados Unidos va a renunciar a la OTAN, a su aliado histórico, su hermano?", preguntó.