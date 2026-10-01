El repudiable comentario que una figura de América hizo sobre el cuerpo de Wanda Nara: "Tenía que engordar..."

Wanda Nara quedó en el centro de una polémica luego de que un comentario de Paula Varela sobre su físico generara un fuerte repudio en las redes sociales, en medio de la previa del estreno de su primera película como protagonista. Esto desencadenó en un gran enojo por parte de las personas que estaban viendo Intrusos.

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El contexto: su debut en el cine

Wanda se prepara para el lanzamiento de "¿Querés Ser Mi Hijo?", la comedia romántica que marca su debut cinematográfico. De cara al estreno, la conductora había sorprendido a sus seguidores al contar en sus redes que, para meterse en la piel de su personaje, tomó la decisión de subir diez kilos, y que la experiencia le había generado cierta vergüenza en algunas escenas, aunque destacó el acompañamiento de sus compañeros de rodaje.

El mensaje de Wanda Nara que generó todo.

El comentario que encendió la polémica

El tema fue analizado el lunes en Intrusos, donde Paula Varela cuestionó abiertamente la versión de Wanda y la acusó directamente de mentir. "Es imposible de creer eso, porque vos decís 'bueno, hacía La Ballena, esa película para la que tenía que engordar, está bien'. Pero ¿para el personaje de Lucía? Nadie le pidió eso, es mentira eso", disparó la panelista, poniendo en duda que el aumento de peso hubiera sido un requisito real del papel.

La discusión no quedó ahí: Rodrigo Lussich se sumó cuestionando si Wanda efectivamente había tomado clases de actuación para preparar su personaje, mientras que Marcela Baños intentó bajarle el tono al debate. "¿Puedo decir algo? ¿Podemos dejar de hablar del cuerpo de Wanda Nara?", planteó, a lo que Varela respondió que había sido la propia conductora quien instaló el tema públicamente. Baños intentó matizar, explicando que, según entendía, Wanda había decidido hablar del asunto justamente por el hate que recibía sobre su físico.

La catarata de críticas en redes

Pese a la aclaración de Baños, lo que quedó instalado en las redes fue el cuestionamiento de Varela hacia el cuerpo de Wanda, algo que generó un fuerte rechazo entre los usuarios. "Qué horror", "¿Hasta cuándo hay que aguantar este nivel de bullying en la televisión? Hablar y burlarse del cuerpo ajeno no es ni humor ni 'opinión'", "Son gordofóbicos" y "Cada día peor de discriminadora y burlona Paula Varela" fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron contra la panelista de Intrusos tras la viralización del video.