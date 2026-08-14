Renunció en vivo: una figura de El Trece anunció en pleno noticiero que se va del canal

Marina Señuk se despidió este 14 de agosto de Arriba Argentinos, el noticiero matutino de El Trece, después de haber confirmado días atrás su salida del canal y de TN. La comunicadora hizo un móvil en la calle hablando sobre el clima y, al terminar, no pudo contener la emoción: "Chicos, mi último pronóstico en Arriba Argentinos", sentenció.

Las palabras de sus compañeros en el piso

Desde el estudio, Nacho Otero fue el encargado de despedirla: "El último pronóstico, Marina. Simplemente, decirte gracias. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos". Ella respondió con humor, aunque visiblemente movilizada: "El último baile. Los quiero". Valeria Sampedro sumó su despedida y puso en contexto la salida para la audiencia: "Le contamos a la gente, por si no sabe, que Maru se despide de esta pantalla. Te queremos abrazar fuerte fuerte. Nos hiciste pasar muy lindos momentos".

Marina Señuk anunció que deja El Trece.

Señuk tomó la palabra para cerrar su etapa con un mensaje extenso y emotivo hacia todo el equipo de trabajo. "Les quiero agradecer a todos, a toda la gente de producción, a los técnicos, que siempre con buena onda. La gente por ahí no lo sabe pero tenemos un equipo espectacular, hermoso, que lo da todo todos los días en un horario bastante difícil", expresó.

También destacó la oportunidad que le dieron sus jefes: "Fue una oportunidad única que me dieron, gente que confió en mí y me dio este lugarcito en esta pantalla tan importante en toda la Argentina".

¿Por qué Marina Señuk dejó Arriba Argentinos?

Sobre el cierre de esta etapa, la conductora fue clara respecto a cómo se va: "Cierro esta etapa muy feliz, muy contenta, disfrutándolo también. Uno a veces tiene que decir 'hasta acá llego' para nuevas cosas y nuevos caminos. Me llevo amigos que vamos a seguir compartiendo". Desde el piso, sus compañeros cerraron el momento: "Una gran compañera y una gran persona, te vamos a extrañar".

Aunque ella no dio detalles sobre su futuro profesional, Ángel de Brito reveló en las últimas horas a qué programa se sumará. Según contó el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X, en 15 días Señuk se incorporará a Lape Club Social, el ciclo de Sergio Lapegüe en América TV.