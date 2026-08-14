Fue una de las periodistas más famosas de El Trece, se alejó de los medios y ahora tiene una huerta

Durante años, Silvia Martínez Cassina fue una de las caras más reconocibles de los noticieros argentinos. Condujo el noticiero del mediodía de eltrece durante 18 años y estuvo vinculada a TN y Artear a lo largo de tres décadas.

El 25 de febrero de 2022 se despidió del canal en vivo, con un mensaje breve pero cargado de emoción: habló de "un ciclo cumplido" y agradeció el cariño del público que la había acompañado durante tantos años.

Silvia Martínez dejó el noticiero de El Trece.

El gremialismo, una faceta que ya venía de antes

Lejos de ser algo nuevo, el compromiso sindical de Martínez Cassina tiene historia previa a su salida de la pantalla. Había sido delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en Artear y participó activamente en reclamos por condiciones laborales y cuestiones de género dentro de los medios. Con la salida de la televisión diaria, esa faceta ganó todavía más terreno: hoy sigue vinculada tanto a SiPreBA como al colectivo Periodistas Argentinas.

Sin la rutina de un noticiero en vivo, la periodista empezó a participar en espacios de formación, jornadas y debates sobre periodismo, derechos laborales, redes sociales y violencia en los ámbitos de trabajo. En agosto de 2024, por ejemplo, brindó en Campana la charla abierta "Del periodismo y otros demonios". También retomó una faceta menos conocida de su costado creativo: la escritura teatral, con obras que llegó a representar en salas independientes.

La huerta y los nietos, el costado más íntimo del cambio

El giro más personal de su nueva etapa se ve en las redes sociales, donde empezó a mostrar con más frecuencia su casa, su contacto con la naturaleza y su huerta. Además de ser madre de Franco y Natalia, hoy es abuela de dos nietos, y una de las imágenes que compartió la muestra junto a una de sus nietas entre las plantas, un escenario bien distinto al del escritorio del noticiero desde el que fue vista durante décadas.

La periodista en su huerta junto a su nieta.

Aunque dejó atrás la exposición diaria de la televisión, Martínez Cassina no se alejó del periodismo: lo sigue ejerciendo desde otros lugares, con la misma impronta gremial y de compromiso social que la caracterizó dentro de la pantalla.