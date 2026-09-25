Tras su muerte, un archivo histórico de Oscar “el Negro” González Oro en Lo Cotidiano volvió a causar risa en las redes sociales.

Durante una transmisión en vivo de Lo Cotidiano por Canal 9, Oscar “El Negro” González Oro protagonizó un cómico momento en vivo durante el segmento Puerta a Puerta, en el que el programa conectaba el estudio con personas que se encontraban en distintos lugares.

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Asimismo, en el ciclo apareció la figura de Carla, una aparente empleada de un consultorio que compartía su lugar de trabajo con un doctor muy malhumorado. Luego de que el conductor le consultara por la disponibilidad del médico, se produjo una situación que quedó archivada como uno de los momentos icónicos de la televisión argentina.

En ese marco, el doctor dialogó con el programa y dejó expuesto su mal carácter, derivado de la irresponsabilidad de sus pacientes. A partir de su primera aparición, solo se limitó a pegar un grito: “¿Qué carajo querés?”. El insólito momento también tuvo como protagonista a Beto Casella, quien no pudo contener la risa tras la aparición del sujeto.

De qué murió Oscar el “Negro” González Oro

El locutor y periodista Oscar “El Negro” González Oro murió el 25 de septiembre de 2026 a los 74 años en su casa de Punta del Este, Uruguay. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su cama por una de las personas que trabajaba en su domicilio. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un parte médico oficial que confirmara una causa de muerte específica.

El "Negro" Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años de edad.

Durante el último tiempo, el conductor televisivo y radial atravesaba un deterioro en su salud general. Amigos cercanos y allegados declararon públicamente que González Oro sufría de severos problemas de movilidad, pérdida constante del equilibrio y dificultades respiratorias crónicas que limitaban notablemente sus actividades cotidianas.

Asimismo, en su historial médico destacaban complicaciones coronarias de larga data, un factor de riesgo importante en su condición de salud. Debido a estos problemas cardíacos, el periodista había sido sometido a una cirugía de triple bypass en el año 2017, la cual requirió cuidados específicos durante sus últimos años de vida.