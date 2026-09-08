Una reconocida actriz de El Trece confirmó su embarazo a los 35 años: "Decidí contarlo”

La actriz de numerosas ficciones nacionales, Micaela Riera, confirmó a través de sus redes sociales y durante su participación en una obra de teatro que se encuentra en la espera de su primer hijo a los 35 años. Asimismo, la artista compartió detalles sobre esta nueva etapa durante una entrevista con La Nación.

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Mica Riera anunció su embarazo al final de una función de teatro.

En ese marco, Mica detalló cómo atraviesa el embarazo y señaló que los síntomas le comenzaron a jugar una mala pasada a nivel físico: “Estoy mejor, el primer trimestre la pasé mal, tenía todos los síntomas posibles. Fue complejo. Le conté a mis compañeros de elenco y el equipo por si en alguna función no podía estar, por el protocolo de reemplazo”.

Luego, se refirió a cómo atravesó las primeras semanas de su embarazo mientras continuaba con sus compromisos laborales. En ese sentido, contó una de las situaciones que tuvo que enfrentar durante una de las funciones: “Además, estaba desganada y no quería que se sintieran mal. Una vez necesité reemplazo, salía y me iba a vomitar al final de la primera función, porque los sábados hacemos doble, y no pude salir a la segunda. Miré la obra desde afuera y fue una linda experiencia”.

Finalmente, la actriz destacó el acompañamiento que recibió durante este período: “Me permitieron hacerlo a mi tiempo y decidí contarlo al final de la función como una forma de devolverles todo el amor que me dieron, me sentí muy contenida por el grupo”.

Quién es la pareja de Mica Riera

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Ángel de Brito comentó un poco acerca del perfil de la pareja de Mica Riera. En ese sentido, el conductor reveló que el papá del hijo que espera trabaja en el campo y es de bajo perfil. Asimismo, destacó que la pareja se mantiene lejos de lo mediático y se dio en un ámbito alejado de las cámaras.