Una reconocida actriz estremeció a todos al contar que tiene un cáncer de mama avanzado: "Es demasiado tarde"

Lucy Davis, conocida por interpretar a Dawn Tinsley en la versión británica de The Office, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4 hace un año y medio. La actriz de 53 años contó que la enfermedad hizo metástasis en su columna, cadera derecha y costillas. "El cáncer es incurable", explicó en una publicación en redes sociales.

La actriz decidió hacer público su diagnóstico después de mantenerlo en privado durante un tiempo. "Quería compartir algo con todos ustedes que me guardé durante un tiempo, pero por varias razones me gustaría compartirlo ahora", escribió.

Davis explicó que su diagnóstico se produjo hace aproximadamente un año y medio y detalló cómo avanzó la enfermedad: "Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4, que hizo metástasis en mis huesos. Específicamente en mi columna, cadera derecha y costillas".

Sobre el tratamiento, contó: "El cáncer es incurable y es demasiado tarde para la quimioterapia". La actriz también recordó el primer signo que detectó y reconoció que estuvo cerca de no consultar a un médico. "El bulto inicial que sentí no era realmente un ‘bulto’, sino una especie de zona dura. Muy pequeña", relató y agregó: "Casi no me molesté en hacer que lo revisaran".

"Es incurable": una reconocida actriz contó que tiene cáncer de mama.

El mensaje de la actriz sobre su futuro

Davis aseguró que intenta afrontar la situación con una mirada positiva. "Ahora mismo, estoy tratando de vivir lo que pueda quedar de mi vida de la manera más divertida posible", escribió. "Siempre me gusta encontrar los momentos de aprendizaje en cualquier cosa negativa que sucede. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; hay mucho que he aprendido de él y estoy agradecida por eso", añadió.