Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, están juntos desde 2019. Se casaron oficialmente en diciembre de ese mismo año y comparten un hijo en común llamado Emilio. La pareja es reservada respecto a la intimidad del matrimonio. Sin embargo, Pasquini confesó la actitud que le enoja de su marido durante una transmisión de Cuestión de Peso (El Trece).

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot durante su casamiento.

En ese sentido, durante el ciclo, Sergio Verón recordó un viaje que compartió con Alberto Cormillot: “¿Te acordás cuando fuimos a Estados Unidos y lo bien que lo pasamos? Ahora te vas con ella, con tu esposa. Es buenísimo ir con Alberto porque te lleva a comer a todos lados, te lleva de paseo, te lleva a hacer compras”. Frente a este comentario, Cormillot reconoció que suele comprar muchos libros durante sus viajes y que, en varias oportunidades, terminó pagando exceso de equipaje por la cantidad que llevaba consigo. Asimismo, agregó: “Es verdad, siempre me traigo libros. Me he traído hasta 100 libros”.

Rápidamente, la nutricionista intervino y contó una insólita situación que vivió junto al médico en un aeropuerto, relacionada con la cantidad de objetos que suele llevar en sus valijas. En ese sentido, lanzó un particular reclamo que sorprendió al estudio: “Desde que está conmigo que Alberto se olvida de sus valijas. En un aeropuerto no nos querían dejar pasar porque nos preguntaban si lo que teníamos era para alguien más, para vender. ¿Saben qué eran? Objetos de papelería, post-it. No sé si pasa porque es de virgo o porque tiene algún otro problema no detectado”.

La historia de amor entre Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot se conocieron en 2012, cuando la nutricionista comenzó a trabajar en la Clínica Cormillot. En ese entonces, el médico recordó cómo fueron sus primeros encuentros y explicó que, aunque ella ya lo conocía desde hacía algunos años, él no la había registrado en aquella etapa: “Estefanía me conoció hace más de 15 años, cuando empezó a estudiar Nutrición pero yo no la conocí entonces, porque era director de la carrera y no la registré; no la recuerdo”.

Luego, Cormillot contó cómo la relación entre ambos fue cambiando con el tiempo. Según explicó, al principio solo compartían un vínculo laboral, pero las consultas de Pasquini sobre sus pacientes hicieron que comenzaran a tener un contacto más frecuente. Con el paso del tiempo, esa dinámica fue tomando otra forma hasta que incluso cambió la manera en la que ella se dirigía a él: “Años más tarde entró a trabajar en la clínica y al principio tampoco teníamos ninguna relación. Pero en un momento empezó a pedirme ayuda con sus pacientes, me consultaba temas laborales hasta que un día dejó de decirme doctor”.