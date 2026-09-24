Reapareció Yuyito González con una fuerte denuncia: "Hay cosas livianitas y otras no"

Yuyito González volvió a mostrarse inquieta frente a la llegada de la segunda temporada de "Coppola, el representante", la serie basada en la vida de Guillermo Coppola. La conductora, que ya había expresado su malestar por cómo fue retratado su personaje en la primera entrega, anticipó que lo que viene tampoco la deja tranquila.

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Una charla que cambió de tono

El móvil de Puro Show (El Trece) la abordó con una pregunta en apariencia inofensiva: si había visto la biopic de Moria Casán. Pero Yuyito llevó la conversación directamente hacia el tema que la preocupa. "Estoy preparando todas mis energías para la serie de Coppola que debe estar por lanzar y tengo que tener fuerzas", respondió.

Yuyito González hizo su descargo.

Según contó, ya tiene algo de información sobre los nuevos capítulos, aunque no demasiada. "Sé algo, no mucho. Pero viste que siempre es un problema que se avecina", explicó. Y agregó: "Averigüé algo, algo raro vamos a decir, le pondría la palabra raro. Me deja un poquito mal parada".

La conductora aseguró que intentó hablar del asunto con su expareja, sin demasiado éxito. "Hablé con Guille pero viste cómo es, me dice 'no pasa nada'", relató.

"La primera temporada fue horrible"

Lejos de suavizar su postura, Yuyito fue muy dura con las ficciones biográficas en general. "Son un disgusto las series, siempre son para problemas", lanzó. Sobre la entrega anterior, no dejó lugar a dudas: "La primera temporada fue horrible directamente".

De todos modos, reconoció que espera algo menos conflictivo esta vez. "Igual sé que no va a ser horrible como eso porque no toca el tema hijos como en la otra", señaló.

Escenas que, según ella, no deberían salir

El punto más delicado llegó cuando contó que Coppola le adelantó algunas escenas. "Es medio incontrolable todo, Guille me decía dos secuencias, le dije '¿eso va a salir o qué me estás diciendo? Son cosas privadas' y me dijo que no sabía", reveló.

Para Yuyito, esos momentos tendrían que quedar fuera de la pantalla. "Él me cuenta secuencias y para mí no deberían estar en una serie, son cosas que si pasaron no las tenés que hacer públicas, hay cosas más livianitas y otras que no", sentenció.

Sin acciones legales

A pesar del enojo, descartó ir a la Justicia. La razón es la hija que tiene en común con el exrepresentante de Diego Maradona. "No le voy a mandar carta documento porque es familia, mi hija me mata si no", aclaró.

La segunda temporada de "Coppola, el representante" llegará en octubre de 2026 a través de Disney+ Latinoamérica.