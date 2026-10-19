Raúl Taibo y una muerte inesperada: "Un accidente bastante dudoso"

El mundo del espectáculo argentino recibió una triste noticia este lunes: murió Marcela Ortiz, la actriz y exmodelo que alcanzó notoriedad durante la década de 1990 y que también fue conocida por su relación con Raúl Taibo. La mujer tenía 61 años y su fallecimiento se produjo después de un episodio vial ocurrido durante el fin de semana en la zona de Tigre, cuyas circunstancias generaron interrogantes.

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La información trascendió a través de Primicias Ya, donde Luis Ventura y Marcela Coronel reconstruyeron lo sucedido. “En un accidente bastante dudoso, Marcela Ortiz tuvo un choque que se produjo el último fin de semana", explicó el primero de ellos, mientras su colega sumó: "Fue por la zona de Tigre, ella iba manejando, cayó en una zanja. Tuvieron que sacarla los bomberos. Llamaron a la ambulancia pero mientras llegaba, no reaccionó al RCP; ni al desfibrilador; ni a las inyecciones de adrenalina".

La causa exacta de lo ocurrido todavía no está completamente esclarecida. Entre las versiones que trascendieron, se mencionó la posibilidad de que Ortiz hubiera sufrido una descompensación cardíaca antes del choque, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo. Por el momento, esa hipótesis debe distinguirse de las circunstancias confirmadas del episodio.

El dolor de su hija tras la noticia

Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, confirmó la muerte de su madre a través de las redes sociales y compartió unas palabras cargadas de dolor. La joven, fruto de la relación de la actriz con el empresario Samy Saúl, eligió despedirla con un mensaje íntimo en el que expresó el profundo impacto que le produjo la pérdida: “Mami, te me fuiste. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

Según trascendió, la familia había preferido mantener la noticia en reserva inicialmente. La decisión de hacer público el fallecimiento estuvo atravesada, de acuerdo con lo que se contó en televisión, por el sufrimiento que le generaba a Ortiz el anonimato que había experimentado durante sus últimos años. "Me contaban que la familia no quería que se supiera la noticia. Me pidieron que lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato. Había sido famosa en una época y ahora estaba en el olvido", contó Marcela Coronel.

Su historia con Raúl Taibo y su paso por la televisión

Raul Taibo junto con Marcela Ortiz.

Marcela Ortiz fue una de las figuras vinculadas al ambiente artístico y mediático de los años noventa. Integró el grupo conocido como las “chicas de Olmedo” y desarrolló una trayectoria ligada al modelaje y a la actuación. También estuvo relacionada con el entorno de Guillermo Coppola durante los años de mayor repercusión pública del representante. Uno de los episodios más recordados de su vida fue su casamiento con Raúl Taibo, que tuvo una importante repercusión mediática y fue transmitido por Canal 9. La relación terminó tiempo después y, tras la separación, trascendieron conflictos personales y judiciales.

Su historia también estuvo marcada por testimonios públicos sobre situaciones de violencia de género que afirmó haber sufrido. En distintas entrevistas, Ortiz relató experiencias dolorosas que contrastaban con la imagen de exposición y glamour asociada a su pasado en el espectáculo.