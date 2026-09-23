Ignacio Ortelli y Nelson Castro analizaron en Radio Rivadavia el escenario político que podría abrirse entre Javier Milei y Patricia Bullrich. En ese marco, Ortelli planteó que la ministra podría estar recorriendo un camino hacia una candidatura y especuló con una eventual competencia interna.

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Durante el pase, Ortelli planteó que Bullrich podría evaluar una candidatura propia y explicó cuál sería, según su interpretación, el posible objetivo de esa estrategia. "Yo creo que está incursionando un camino para ser candidata", sostuvo el periodista, quien luego describió una eventual propuesta: "Compitamos para contener el voto republicano, que el voto republicano ya no lo tenés, Javier".

Ortelli vinculó esa hipótesis con algunos de los cuestionamientos que recibe Milei dentro del espacio político que lo acompañó. Según planteó, habría sectores que podrían no acompañar al Presidente por su acuerdo con una parte del peronismo o por las polémicas vinculadas a Manuel Adorni. "¿Por qué no competimos en una PASO, contenemos ese electorado? Y, bueno, después seguirá con vos si me ganás", resumió sobre la posibilidad que imaginó.

En Radio Rivadavia confirmaron cuál es la decisión de Patricia Bullrich que preocupa a Milei.

Castro consideró que una interna podría representar para Milei una oportunidad para mostrar una diferencia respecto de otros gobiernos. "Para Milei, sería un aporte extraordinario. ‘A diferencia de lo que hicieron los otros presidentes, que se atornillaron, yo voy a dar una PASO’. Sería un acto extraordinario y realmente disruptivo", afirmó.

El escenario electoral que planteó Ortelli

Ortelli también puso números hipotéticos sobre el escenario que, según su análisis, podría definir la estrategia de Bullrich. "La teoría Bullrich respecto a la elección es: ‘Si Milei tuviera 45 puntos, yo no tengo nada que hacer, no tengo que contener a nadie. Si tuviera 40 para empezar a hablar, tampoco’", explicó.