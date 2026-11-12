En Radio Mitre revelaron cual fue la frase que el papa León XIV eliminó de su discurso final: “Lo omitió”

En Radio Mitre revelaron cual fue la frase que León XIV eliminó de su discurso final.

El periodista Eduardo Feinmann reveló en Radio Mitre cuál fue la frase que el papa León XIV tenía escrita en su discurso final durante su visita a Luján, pero que decidió no pronunciar. Según explicó, el pontífice la omitió deliberadamente por una cuestión de protocolo y neutralidad, aunque luego fue publicada por error en las redes oficiales.

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De acuerdo con lo explicado por Feinmann, la expresión que figuraba en el discurso del Papa era una referencia a su vínculo con la Argentina y su condición de argentino "por adopción". "Porque la frase de ser argentino ‘por adopción’ estaba escrita en el discurso final del Papa, pero él lo omitió deliberadamente por protocolo y como neutralidad, básicamente", explicó el periodista

Qué pasó con la publicación que después borraron

Feinmann explicó que el equipo de comunicación del Papa difundió el texto que figuraba en el discurso como si efectivamente hubiera sido pronunciado por León XIV. "Pero, al parecer, el equipo de comunicación del Papa lo publicó tal cual como si lo hubiera dicho. En el papel figuraba la frase, el Papa no la dijo", señaló.

Eduardo Feinmann reveló cual fue la frase que León XIV eliminó de su discurso final.

Según el periodista, cuando el Dicasterio de Comunicación detectó el error, la publicación fue eliminada. "Cuando el Dicasterio de Comunicación, más precisamente su titular, María Montserrat Alvarado, se dio cuenta del error, lo borraron", sostuvo.

En ese sentido, Feinmann fue categórico sobre lo ocurrido en Luján: "En Luján nunca el Papa dijo ‘tienen dos papas, me considero argentino por adopción’. Solo eso lo escribieron en las redes y después lo borraron".