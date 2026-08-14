"Se quiere retirar": impacto en la música por la inesperada decisión de Tini Stoessel

Tini Stoessel se casará en los próximos meses con el jugador de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz información sobre el futuro laboral de la cantante y una posible decisión que tomaría una vez que contraiga matrimonio.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en sus redes sociales.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), Pochi de Gossipeame reveló detalles sobre los próximos pasos de la artista y aseguró: “Lo que a mí me habían contado es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero una vez que se case, se quiere retirar por dos tres añitos, quiere pausar su carrera”.

En paralelo a esta información, también surgió una versión escandalosa sobre el vínculo de Tini con su padre, Alejandro Stoessel. Asimismo, según trascendió, ambos padres de la cantante estarían ausentes durante la ceremonia de boda, lo que generó distintas especulaciones sobre la situación familiar de la artista de cara a uno de los momentos más importantes de su vida.

El escándalo continúa en la familia de Tini Stoessel

A raíz de estos rumores, la periodista Marcela Tauro aseguró que el conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, habría comenzado por una cuestión patrimonial relacionada con su próximo casamiento. Según explicó, el padre de la cantante le habría realizado una sugerencia vinculada a la protección de sus bienes antes de contraer matrimonio: “El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial”.

Luego, la periodista señaló que Tini habría rechazado esta propuesta, ya que no habría estado de acuerdo con la idea planteada por su padre. Según su relato, la conversación entre ambos habría generado un fuerte desacuerdo que terminó afectando su relación y derivó en nuevas decisiones dentro del manejo de sus cuestiones económicas: “Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”.