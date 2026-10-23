Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 24 de octubre 2026

Andy Kusnetzoff regresa a Telefe este sábado 24 de octubre con una nueva edición de PH: Podemos Hablar y cinco invitados de distintos ámbitos.

Este sábado 24 de octubre, Andy Kusnetzoff regresa a la pantalla de Telefe con una nueva edición de PH: Podemos Hablar, el ciclo que reúne a figuras de distintos ámbitos para compartir anécdotas, experiencias y confesiones. La lista de invitados combina personalidades de la televisión, el espectáculo y las redes sociales.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 24 de octubre

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar contará con cinco invitados que llegarán al punto de encuentro para conversar sobre sus vidas y sus experiencias profesionales. La selección incluye figuras con actualidad en los medios y un creador de contenido que representa al universo digital.

Los invitados confirmados para este sábado son:

Karina Mazzocco , conductora y figura de la televisión.

Sol Pérez , modelo, conductora y abogada.

Elina Costantini , empresaria y figura del mundo social.

Mernuel , streamer y creador de contenido.

Coco Sily, humorista y actor.

Con perfiles diferentes, la mesa de Andy Kusnetzoff buscará combinar historias personales, actualidad mediática y momentos de humor en una nueva noche de entrevistas por Telefe.

Karina Mazzocco y Sol Pérez, entre las figuras de la televisión

Una de las invitadas será Karina Mazzocco, quien atraviesa una etapa de exposición mediática tras su salida de América. Actualmente, la conductora participa de MasterChef Celebrity, donde se sumó a una de las propuestas televisivas que concentra la atención del público.

Su presencia en PH: Podemos Hablar podría dar lugar a un repaso de su recorrido profesional y de los acontecimientos recientes que marcaron su carrera en la pantalla chica.

También estará Sol Pérez, modelo, conductora y abogada que mantiene una presencia activa en los medios. En el plano personal, disfruta de la maternidad tras el nacimiento de su hijo Marco, que tiene un año y seis meses. Su participación abre la posibilidad de conocer más sobre esta etapa de su vida y los cambios que trajo la llegada de su hijo.

Elina Costantini y su actualidad familiar, en el centro de la escena

Otra de las invitadas será Elina Costantini, quien quedó involucrada en la atención mediática por las tensiones familiares que rodean a su marido, Eduardo Costantini, y a su exesposa, Teresa.

A esa situación se sumaron las declaraciones públicas de su madre, quien aseguró que Elina no le permitía mantener contacto con su nieta, Kahlo. El tema generó repercusiones y ubicó a la empresaria en el centro de las noticias del espectáculo.

Su participación en el programa podría aportar nuevas perspectivas sobre su presente y los episodios que despertaron interés en los medios. Sin embargo, cualquier referencia a estos asuntos dependerá de los temas que se aborden durante la emisión.

Mernuel y Coco Sily llevan el streaming y el humor a Telefe

La lista se completa con Mernuel, reconocido streamer y creador de contenido que ganó popularidad entre el público joven a través de las plataformas digitales. Su incorporación propone un cruce entre la televisión tradicional y las nuevas formas de entretenimiento, marcadas por las transmisiones en vivo y la interacción con las comunidades virtuales.

Por su parte, Coco Sily aportará su experiencia como actor y humorista. Con una trayectoria vinculada al entretenimiento, su participación permitirá sumar un perfil asociado al humor y las historias del ambiente artístico.

Karina Mazzocco, Sol Pérez, Elina Costantini, Mernuel y Coco Sily serán los invitados de la noche

A qué hora y dónde ver PH: Podemos Hablar

La nueva edición de PH: Podemos Hablar se emitirá este sábado 24 de octubre de 2026 a las 21.30 por Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de las entrevistas. El ciclo mantiene su formato de conversaciones entre figuras de distintos ámbitos, con anécdotas y experiencias personales como ejes centrales.

La combinación de invitados busca renovar el interés por el programa en una de las franjas competitivas de la televisión argentina. El horario exacto de emisión no fue especificado en la información disponible.