Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 14 de noviembre 2026

Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de PH: Podemos Hablar con una nueva ronda de entrevistas este sábado por Telefe.

Andy Kusnetzoff regresa a la pantalla de Telefe con una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas que reúne a figuras de distintos ámbitos para compartir experiencias, anécdotas y momentos personales. La edición del sábado 14 de noviembre tendrá una combinación de artistas, músicos y personalidades de la televisión.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 14 de noviembre

La nueva entrega del programa contará con cinco figuras que se destacan en diferentes espacios del entretenimiento argentino. Según se informó, los invitados que compartirán el tradicional punto de encuentro con Andy Kusnetzoff son:

Rocío Robles , periodista, modelo y figura televisiva.

Valentino Merlo , cantante rosarino.

Hernán Coronel , líder de la banda Mala Fama.

Martín Campilongo , conocido popularmente como Campi, humorista y actor.

Daniela Celis, influencer y exparticipante de Gran Hermano.

La selección reúne distintas generaciones y trayectorias profesionales. Desde referentes de la música popular hasta figuras que alcanzaron notoriedad a través de la televisión y las redes sociales, la mesa promete intercambios con experiencias y perspectivas diversas.

Rocío Robles y Daniela Celis, dos figuras de la televisión y las redes

Entre las invitadas estará Rocío Robles, quien construyó su carrera en los medios a partir del modelaje, el baile y la televisión. Su participación en ShowMatch le permitió ganar popularidad y, posteriormente, amplió su recorrido profesional hacia el periodismo deportivo, la conducción y las redes sociales.

También formará parte del encuentro Daniela Celis, conocida por su participación en Gran Hermano Argentina 2022. Después de su paso por el reality, consolidó su presencia en el mundo digital y se convirtió en una personalidad habitual de los programas de espectáculos. Su vida personal y su exposición mediática también forman parte de los temas que suelen despertar interés entre sus seguidores.

Valentino Merlo y Hernán Coronel: la música tendrá su lugar en PH

La música estará representada por dos artistas de estilos diferentes. Valentino Merlo, el joven cantante oriundo de Rosario, alcanzó popularidad luego de que se viralizara una interpretación de Como la flor en 2023. A partir de ese momento, su carrera experimentó un importante crecimiento, con colaboraciones junto a reconocidos artistas de la escena nacional.

Por su parte, Hernán Coronel es una de las figuras más reconocibles de la cumbia villera argentina. Como líder y vocalista de Mala Fama, construyó una identidad musical propia, marcada por el humor, las expresiones populares y canciones que trascendieron generaciones. En 2026, además, amplió su presencia televisiva con su participación en MasterChef Celebrity.

Campi se suma a la mesa de Andy Kusnetzoff

El quinto invitado será Martín Campilongo, popularmente conocido como Campi. El humorista y actor cuenta con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine, donde se destacó por sus personajes y sus interpretaciones tanto humorísticas como dramáticas.

Su presencia suma una mirada vinculada a la comedia y al entretenimiento, en una mesa que combinará historias personales, recorridos artísticos y experiencias profesionales.

Andy Kusnetzoff recibirá a Rocío Robles, Valentino Merlo, Hernán Coronel, Campi y Daniela Celis en una emisión que combinará música, humor, televisión y anécdotas personales.

A qué hora y dónde ver PH: Podemos Hablar este sábado

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar se podrá ver el sábado 14 de noviembre de 2026, desde las 21:30, por la pantalla de Telefe.

Como en cada programa, Andy Kusnetzoff estará a cargo de conducir las conversaciones y generar los cruces entre los participantes a través de las consignas del ciclo. El encuentro reunirá a cinco personalidades de universos diferentes en una nueva noche de entrevistas y entretenimiento.