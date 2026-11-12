Nuevo escándalo en PH: Hernán Coronel de Mala Fama, a los gritos en Telefe

Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, quedó en el centro de un momento tenso durante la grabación de PH, Podemos Hablar. Según contaron en Intrusos (América TV), la situación incomodó a todos los presentes y por poco no frenó el rodaje. El programa, que conduce Andy Kusnetzoff, se verá este sábado por Telefe.

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¿Qué pasó durante la grabación de PH?

Fue Rodrigo Lussich quien puso al tanto a la audiencia. Planteó que Coronel habló de un gran amor, el que lo habría abierto al amor, que fue la madre de sus hijos, y que eso generó una escena de su actual pareja, madre de su hija más pequeña. “La pregunta es ¿se cortó la grabación o se pudo seguir?”, preguntó.

Hernán de Mala Fama se peleó con su pareja.

El relato de los panelistas

Natalie Weber contó que la pareja del músico estaba detrás de cámaras, mirando la larga grabación del ciclo semanal. “Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió”, reveló. Y agregó: “En un momento hubo un corte y ahí tuvieron un entredicho”.

Lussich quiso saber si había gente presente y si todos escucharon. “Sí. Pero ella no intervino al aire”, confirmó Weber. Daniel Ambrosino sumó que el manager no dejó que ella interfiriera y avisó que en ese momento estaban editando el programa para ver “si pasó algo o si no pasó algo”.

Si no sale al aire

Lussich fue más allá y dejó una frase picante. “Si no lo ven el sábado es porque hubo una censura importante, y bueno, ya se los contamos nosotros, obviamente. Pero bueno, lo ideal sería que lo dejen”, reflexionó.

La respuesta del manager

Marcela Baños contó que intentó comunicarse con Coronel, que estaba grabando MasterChef Celebrity. Habló con su manager, Gastón, que minimizó el tema: “No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento”, respondió. Baños interpretó que podrían querer bajar el tono para que él no tenga conflictos y ella no quede tan expuesta.

Hernán Coronel, nacido en San Fernando en 1978, es vocalista, compositor y fundador de Mala Fama, uno de los grupos emblemáticos de la cumbia villera. Hoy suma presencia en la tele con su paso por MasterChef Celebrity, donde ya hizo reír a los participantes y a Wanda Nara en su debut.

A esperar el sábado

Ahora la intriga es si la escena llega a la pantalla o queda en la sala de edición. Si el capítulo sale completo, el público podrá juzgar por sí mismo lo que dijo el cantante sobre el amor. Y si no, ya sabemos que Intrusos tiene buena memoria para contarlo.