Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi del domingo 25 de octubre 2026 en Telefe

Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a Camilo, Jairo, Los 4 de Córdoba, Hilda Lizarazu y Oriana Sabatini

Este domingo 25 de octubre, Telefe presenta una nueva emisión de La Peña de Morfi, el clásico de los mediodías que combina música en vivo, entrevistas y folklore. Con Diego Leuco y Carina Zampini al frente, el programa reunirá a figuras nacionales e internacionales con novedades sobre sus carreras y proyectos personales.

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Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi del domingo 25 de octubre

La edición de este domingo contará con cinco protagonistas de distintos géneros musicales y del mundo del espectáculo. La propuesta incluye el regreso de un artista internacional, la presencia de referentes históricos de la música argentina y una entrevista con una de las figuras jóvenes más populares.

Los invitados de La Peña de Morfi serán:

Camilo , el cantautor colombiano que llega al país con su nueva gira.

Jairo , padrino del programa y referente de la música popular argentina.

Los 4 de Córdoba , uno de los conjuntos emblemáticos del folklore cordobés.

Hilda Lizarazu , cantante y exintegrante de Man Ray.

Oriana Sabatini, actriz, cantante y escritora que presentará detalles de su presente profesional.

Con esta combinación de artistas, el ciclo de Telefe volverá a apostar por una programación musical diversa, con espacio para el pop latino, el rock nacional y las raíces folklóricas.

Camilo en La Peña de Morfi: su gira por Argentina y su nuevo disco

Uno de los principales atractivos de la emisión será Camilo, quien regresará al programa para conversar sobre su actualidad artística y su gira Para Cuando Sean Mayores Tour.

El cantante colombiano se encuentra presentando su quinto álbum de estudio, publicado el 9 de septiembre e inspirado en su experiencia como padre. Su visita a la Argentina forma parte de una serie de presentaciones que incluyen varias ciudades del país.

El artista tiene previstos dos conciertos en el Movistar Arena, el domingo 25 y el lunes 26 de octubre. Luego continuará su recorrido por Rosario, el 30 de octubre; Córdoba, el 31; y Mendoza, el 2 de noviembre.

Su paso por La Peña de Morfi permitirá conocer más sobre esta nueva etapa musical y los proyectos que acompañan el lanzamiento de su último trabajo.

Camilo visitará La Peña de Morfi para hablar sobre su nuevo disco y su gira por la Argentina, que incluye presentaciones en distintas ciudades del país.

Jairo y Los 4 de Córdoba llevan el folklore a Telefe

La música popular argentina tendrá un lugar destacado con la participación de Jairo, considerado el padrino de La Peña de Morfi. El artista ofrecerá un show en el estudio mientras continúa celebrando sus 50 años de trayectoria musical.

Entre sus próximas presentaciones se encuentran una fecha el 31 de octubre en el Teatro Devoto y dos funciones, el 19 y el 20 de noviembre, en el Teatro del Libertador de Córdoba. En estas últimas participará como invitado su nieto Fran Posse.

También estarán Los 4 de Córdoba, agrupación que celebra 57 años de historia. Integrado por Víctor Hugo Godoy, el Choya Pacheco, Américo Albornoz y Leonel Pacheco, el conjunto mantiene una fuerte presencia en los escenarios folklóricos y durante este año recorrió distintos festivales de la provincia, desde Deán Funes hasta el Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia.

Hilda Lizarazu y Oriana Sabatini: música y novedades personales

Oriana Sabatini estará en La Peña de Morfi para compartir detalles de su presente artístico y hablar sobre Podría quedarme acá, su primera novela.

La jornada musical se completará con Hilda Lizarazu, reconocida por su paso por Man Ray y por su recorrido dentro del rock nacional. La cantante llegará al programa con canciones de su nuevo álbum y algunos de los temas más representativos de su carrera.

Por su parte, Oriana Sabatini participará de una charla sobre los cambios que atraviesa en su vida y sus nuevos proyectos. Durante este año, la artista debutó como novelista con Podría quedarme acá, libro que presentó a comienzos de octubre en la Feria del Libro de Montevideo.

A qué hora empieza La Peña de Morfi este domingo

La Peña de Morfi se emitirá el domingo 25 de octubre de 2026 a las 13.30 por Telefe, con Diego Leuco y Carina Zampini en la conducción.

La nueva entrega combinará entrevistas, presentaciones musicales y conversaciones sobre la actualidad de sus invitados, en una propuesta que reunirá distintas generaciones y estilos en la pantalla del canal.