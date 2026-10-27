Quiénes son los invitados de Mario Pergolini en El Trece de la última semana de octubre 2026

Mario Pergolini renueva la semana de Otro Día Perdido con invitados del deporte, la música y el espectáculo, en una propuesta que combina entrevistas y entretenimiento por El Trece.

Mario Pergolini renueva la agenda de Otro Día Perdido con una semana de entrevistas que reúne a figuras del deporte, la música y el espectáculo. El ciclo de El Trece apuesta por invitados de distintos ámbitos para mantener su lugar en el prime time, con una programación especial que también incluirá un festejo de Halloween.

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Quiénes son los invitados de Mario Pergolini esta semana

La última semana de octubre llega con una lista de personalidades destacadas para Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. La propuesta combina conversaciones con figuras reconocidas, historias de vida y momentos de entretenimiento junto a Agustín Rada y Evelyn Botto.

La agenda de invitados para cada noche quedó organizada de la siguiente manera:

Lunes 26 de octubre: Gonzalo Bonadeo, periodista especializado en deportes, formó parte del programa del último lunes.

Martes 27 de octubre: Lit Killah, referente de la música urbana, y Elena Cataldi-Fleming.

Miércoles 28 de octubre: Ricky Pashkus, director y coreógrafo, y Alexis Gregorat, nadador.

Jueves 29 de octubre: Manu Ginóbili, una de las máximas figuras del básquet argentino.

Viernes 30 de octubre: Luciano Pereyra y el mago Adrián Lacroix, en una emisión especial por Halloween.

Con este cronograma, el ciclo propone encuentros con protagonistas de distintas generaciones y disciplinas. La variedad de perfiles busca ofrecer contenidos diferentes a lo largo de la semana y sostener el interés de la audiencia.

Otro Día Perdido: qué invitados estarán el martes y miércoles

El martes 27 será el turno de Lit Killah, uno de los nombres destacados de la escena urbana argentina. Su presencia permitirá acercar al programa al universo musical contemporáneo, con una trayectoria vinculada al crecimiento del género y a las nuevas audiencias.

La emisión también contará con Elena Cataldi-Fleming, quien compartirá la jornada con el cantante. La combinación de invitados forma parte de la apuesta del ciclo por reunir personalidades de distintos ámbitos en una misma noche.

El miércoles 28, en tanto, la propuesta se trasladará al mundo artístico y deportivo. Ricky Pashkus, reconocido por su trabajo como director y coreógrafo, estará acompañado por Alexis Gregorat, nadador. La jornada reunirá experiencias vinculadas al espectáculo y al alto rendimiento deportivo.

Manu Ginóbili y Luciano Pereyra, los destacados del jueves y viernes

Uno de los encuentros más esperados llegará el jueves 29 con Manu Ginóbili. El exbasquetbolista, referente de la selección argentina y figura internacional, protagonizará una entrevista que permitirá repasar distintos aspectos de su recorrido profesional y su impacto en el deporte.

El cierre de la semana será el viernes 30 con Luciano Pereyra y Adrián Lacroix. La emisión tendrá una temática especial por Halloween, con música, magia y entretenimiento como parte de la propuesta.

La presencia de estos invitados refuerza la diversidad de contenidos de Otro Día Perdido, que busca combinar conversaciones con figuras populares y segmentos pensados para un público amplio.

Cómo sigue Mario Pergolini en Otro Día Perdido

Manu Ginóbili, Lit Killah y Luciano Pereyra son algunas de las figuras que pasarán por el programa, que además tendrá una emisión especial por Halloween

Mientras Telefe concentra parte de su programación en realities y transmisiones deportivas, Mario Pergolini mantiene su apuesta por las entrevistas y el entretenimiento en El Trece. El conductor continúa al frente del ciclo junto a Agustín Rada y Evelyn Botto, con guiones de Alejandro Borensztein.

Según la información disponible, Pergolini seguirá conduciendo el programa hasta fin de año. Sin embargo, todavía no hay novedades confirmadas sobre la continuidad de Otro Día Perdido durante 2027.

Con una agenda que incluye música, deporte, danza y magia, el ciclo buscará cerrar octubre con invitados de alto perfil y una propuesta diferente para cada noche.