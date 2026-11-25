Mario Pergolini recibirá a distintas figuras del espectáculo, la música y el periodismo durante la última semana de noviembre en Otro Día Perdido.

Mario Pergolini transita las últimas semanas de emisiones de Otro Día Perdido en El Trece con una agenda de invitados que reúne figuras del espectáculo, la música y el periodismo. El ciclo prepara nuevas entrevistas y momentos especiales para despedir noviembre, mientras se acerca el cierre de su temporada.

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Quiénes son los invitados de Otro Día Perdido esta semana

La programación de Otro Día Perdido para esta semana hasta el 27 de noviembre incluye personalidades de distintos ámbitos, con propuestas que combinan actualidad, entretenimiento y música.

La lista de invitados confirmados para estas emisiones es la siguiente:

Miércoles 25 de noviembre: Nacho Elizalde y Facundo Bogarín.

Jueves 26 de noviembre: Ivonne Guzmán, con entrevista y momento musical.

Viernes 27 de noviembre: Darío Lopilato.

La variedad de perfiles forma parte de la propuesta del programa, que busca ofrecer conversaciones distendidas y contenidos diferentes en cada emisión. Desde figuras vinculadas con los medios de comunicación hasta artistas y referentes del entretenimiento, la agenda de la semana mantiene el estilo característico del ciclo.

Guillermo Andino y Barbie Simons pasaron por Otro Día Perdido

Las primeras emisiones de la semana tuvieron como protagonistas a Guillermo Andino y Barbie Simons. El periodista y conductor estuvo presente el lunes 23 de noviembre, mientras que la comunicadora y figura televisiva Barbie Simons visitó el estudio el martes 24.

Ambas participaciones se sumaron a la propuesta de entrevistas de Mario Pergolini, que reúne invitados con recorridos profesionales diversos y genera espacios para repasar sus experiencias y actualidad.

La programación continuará el miércoles con dos visitas: Nacho Elizalde y Facundo Bogarín. Sus participaciones ampliarán la variedad de temas y perfiles que forman parte de la agenda semanal del ciclo de El Trece.

Ivonne Guzmán y Darío Lopilato, los invitados del jueves y viernes

La música tendrá un lugar especial el jueves 26 de noviembre con la llegada de Ivonne Guzmán. La artista participará de una entrevista y también protagonizará un momento musical, uno de los contenidos destacados de la programación prevista para esta semana.

Guzmán cuenta con una trayectoria vinculada a la música y su presencia permitirá combinar la conversación con una propuesta artística en el estudio.

El viernes 27 será el turno de Darío Lopilato. El actor cerrará la lista de invitados anunciados para las emisiones de esta semana, con una visita que sumará una nueva perspectiva desde el mundo del espectáculo.

De esta manera, Otro Día Perdido completará cinco jornadas consecutivas con invitados, antes de ingresar en la última etapa de su calendario de emisiones.

Mario Pergolini continuará al frente de Otro Día Perdido hasta el 11 de diciembre, fecha prevista para el cierre de la temporada del ciclo en El Trece.

Hasta cuándo estará Mario Pergolini en Otro Día Perdido por El Trece

Según la programación prevista, Mario Pergolini continuará al frente de Otro Día Perdido hasta el 11 de diciembre. Las últimas emisiones del ciclo tendrán una agenda especial de visitas, con entrevistas, actualidad y música como ejes principales.

El programa mantendrá así su formato de encuentros con personalidades de diferentes ámbitos durante las semanas finales de la temporada.

Por el momento, la agenda detallada de invitados disponible comprende las emisiones del 23 al 27 de noviembre. Para los días posteriores, no se informaron nombres en los datos difundidos.

La recta final del ciclo marcará la despedida de una temporada en la pantalla de El Trece, con Pergolini al frente y nuevas figuras que pasarán por el estudio antes del cierre.