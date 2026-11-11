El sentido y duro mensaje de Mario Pergolini a uno de sus hijos: "Perdón por todo"

Mario Pergolini sorprendió a sus seguidores con uno de los momentos más íntimos que se recuerden en Otro Día Perdido. El conductor, siempre asociado a la ironía y al humor ácido, dejó de lado por unos minutos su habitual estilo para dedicarle unas palabras muy especiales a uno de sus hijos.

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La escena se dio el martes, durante la charla de apertura que comparte con Rada y Evelyn Botto en la pantalla de El Trece. Ese día, Tomás, su hijo mayor, celebraba su cumpleaños número 33, y el conductor no quiso dejar pasar la fecha.

Pergolini le dedicó un sentido mensaje a su hijo mayor.

Del chiste papal a la emoción

Todo comenzó en clave de humor, Pergolini recordó una conversación reciente con su hijo a propósito de la visita del Papa León XIV a la Argentina y contó la ocurrencia del joven: “El otro día me dijo: ‘No vas a ver otro Papa’. Yo le dije: ‘¡Apa!’”. La anécdota provocó risas en el estudio y la rápida reacción de Rada, que lanzó: “Cría hijo, cría cuervo”.

Lejos de seguir con la broma, el conductor miró a cámara y cambió el tono. “Hoy está cumpliendo años mi hijo Tomás, un beso grande, te queremos mucho. Gracias por todo y perdón por todo también”, expresó, visiblemente movilizado.

Una costumbre que volvió

Enseguida, Pergolini sumó una aclaración cargada de nostalgia. “Mi hijo mayor, 33 años”, precisó, todavía conmovido por el paso del tiempo. Luego explicó por qué el gesto tenía un significado especial para él: “Pensar que lo saludaba por televisión cuando era chico y ahora después de mucho tiempo lo volví a saludar”.

De esta manera, el conductor recuperó una tierna costumbre de la infancia de Tomás, cuando los saludos al aire formaban parte del vínculo entre ambos. Muchos años después, la televisión volvió a ser el puente para un mensaje de padre a hijo.

Festejo en familia y con el Papa en la ciudad

El humorista no tardó en recordarle lo que le esperaba al terminar el programa. “Hoy tenés evento familiar”, le dijo. Pergolini, fiel a su estilo, respondió con una mezcla de resignación y humor: “Porque la madre le insistió y toda la tanada junta hoy”.

Sin embargo, el festejo también traía su complicación logística, en medio del revuelo por la histórica visita del Sumo Pontífice. “En Buenos Aires no se puede ir a ningún lado, mientras esté el Papa no se puede hacer nada. De hecho hoy el programa es más corto”, cerró. Al final, ni el operativo papal pudo impedir que la tanada se juntara a soplar las velitas.