Quiénes son los invitados de Mario Pergolini del 2 al 6 de noviembre 2026 en Otro Día Perdido por El Trece

Del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, el ciclo recibirá a figuras como Romina Ricci, Nora Cárpena, Jean-Pierre Noher, Rusherking y el Pollo Vignolo

La televisión argentina renueva su agenda de entrevistas con nuevas figuras del espectáculo, la música y el deporte. Mario Pergolini prepara una semana con propuestas variadas en Otro Día Perdido, el ciclo de El Trece que combina actualidad, entretenimiento, anécdotas y conversaciones con protagonistas de distintos ámbitos.

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Otro Día Perdido: quiénes son los invitados de Mario Pergolini esta semana

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre, el programa contará con la presencia de artistas, actores y referentes del periodismo deportivo. La programación incluye los siguientes invitados:

Lunes 2 de noviembre: Romina Ricci y Margarita Páez.

Martes 3 de noviembre: Nora Cárpena y Q' Lokura.

Miércoles 4 de noviembre: Jean-Pierre Noher.

Jueves 5 de noviembre: Rusherking.

Viernes 6 de noviembre: Sebastián "Pollo" Vignolo.

La selección reúne personalidades con recorridos muy diferentes y permite anticipar emisiones con temas vinculados al teatro, la televisión, la música y la actualidad del fútbol.

Romina Ricci, Margarita Páez y Nora Cárpena llegan a Otro Día Perdido

La semana comenzará con Romina Ricci y Margarita Páez, quienes comparten actualmente una propuesta teatral. Ambas actrices visitarán el estudio de Mario Pergolini para conversar sobre el proyecto que las reúne, sus experiencias sobre el escenario y sus respectivas trayectorias dentro del mundo artístico.

El martes 3 será el turno de Nora Cárpena, una de las figuras históricas de la actuación argentina. Con una extensa carrera en teatro y televisión, la actriz aportará su experiencia y diferentes anécdotas de su recorrido profesional.

La misma emisión tendrá un componente musical con la participación de Q' Lokura. La banda cordobesa, referente del cuarteto y protagonista de numerosos éxitos populares, llegará al programa para sumar ritmo y música a la noche de El Trece.

Jean-Pierre Noher y su trayectoria internacional en la televisión y el cine

El miércoles 4 de noviembre, Otro Día Perdido recibirá a Jean-Pierre Noher. El actor cuenta con una trayectoria que incluye producciones nacionales e internacionales y participaciones en proyectos que alcanzaron una importante repercusión.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra la película "¿Querés ser mi hijo?", en la que compartió protagonismo con Wanda Nara. Además, obtuvo reconocimiento por su participación en "Avenida Brasil", la exitosa ficción brasileña que tuvo gran repercusión en distintos países.

Su visita permitirá repasar diferentes etapas de su carrera, sus experiencias en producciones de cine y televisión y las historias detrás de algunos de sus trabajos más conocidos.

Jean-Pierre Noher visitará el estudio de Mario Pergolini para repasar su trayectoria en el cine y la televisión, tanto en Argentina como en el exterior.

Rusherking será el invitado musical del jueves 5 de noviembre

La música urbana tendrá su espacio el jueves 5 con la llegada de Rusherking. El cantante se convirtió en uno de los nombres populares de la escena musical argentina y también generó interés mediático por distintos aspectos de su vida personal.

Entre los temas que despertaron repercusión pública se encuentran sus anteriores relaciones sentimentales con la China Suárez y Ángela Torres. Su carrera musical, sus proyectos y su presente artístico también forman parte de los posibles ejes de conversación.

Pollo Vignolo cerrará la semana de Mario Pergolini en El Trece

El viernes 6 de noviembre, Sebastián "Pollo" Vignolo será el encargado de cerrar la agenda semanal de invitados. El periodista y relator deportivo es una de las voces reconocidas del periodismo futbolístico argentino.

Su presencia abrirá espacio para conversar sobre la actualidad del fútbol, los principales acontecimientos deportivos y su experiencia en los medios de comunicación.

De esta manera, Mario Pergolini completará cinco emisiones de Otro Día Perdido con una programación que combina figuras de la actuación, referentes musicales y protagonistas del deporte, una propuesta que busca mantener la variedad de contenidos durante toda la semana en la pantalla de El Trece.