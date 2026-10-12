Quiénes son los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi: cuántos tienen

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en mayo de 2014 y tuvieron dos hijas durante su relación. Tras el divorcio, Francesca e Isabella siguen siendo el vínculo familiar que los une.

La vida familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a despertar interés tras conocerse novedades sobre su divorcio, luego de más de una década de matrimonio. En medio de los cambios en su relación, las hijas que tuvieron en común siguen siendo una parte central de su historia familiar.

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Cuántos hijos tienen Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen dos hijas en común: Francesca e Isabella Icardi Nara. Ambas nacieron en Italia, durante los primeros años de la relación de la empresaria con el futbolista, y crecieron acompañando distintas etapas de la carrera deportiva de su padre y de la trayectoria profesional de su madre.

Las niñas suelen aparecer en publicaciones familiares de Wanda Nara en redes sociales y también la acompañan en algunos viajes y actividades. A lo largo de los años, la empresaria compartió diferentes momentos de su crianza, desde celebraciones de cumpleaños hasta vacaciones y encuentros familiares.

La separación de la pareja y el proceso judicial que derivó en el divorcio generaron nuevas preguntas sobre la organización de la familia. Sin embargo, Francesca e Isabella son las dos hijas que nacieron de la relación entre la conductora y el delantero argentino.

Quién es Francesca Icardi Nara, la hija mayor de Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen dos hijas en común, Francesca e Isabella, que nacieron en Italia durante los primeros años de su relación.

Francesca Icardi Nara nació el 19 de enero de 2015 en Italia. Es la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, y llegó al mundo cuando el futbolista atravesaba una etapa destacada de su carrera en el fútbol europeo.

Su nacimiento marcó el comienzo de una nueva etapa familiar para la pareja, que se había casado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Desde pequeña, Francesca estuvo presente en distintas publicaciones de sus padres y en celebraciones que la familia compartió públicamente. Con el paso de los años, también apareció en contenidos vinculados con viajes, vacaciones y actividades cotidianas junto a su madre y su hermana menor.

Su crecimiento coincidió con los cambios profesionales y personales de ambos padres, que construyeron buena parte de su vida familiar entre Argentina y Europa.

Quién es Isabella Icardi Nara, la hija menor de la pareja

Isabella Icardi Nara nació el 27 de octubre de 2016 y es la segunda hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. Su llegada amplió la familia que habían formado tras su casamiento.

Un detalle que suele llamar la atención es que Isabella nació el mismo día del mes que sus padres eligieron para celebrar su aniversario de casados: el 27. Sin embargo, su cumpleaños corresponde al mes de octubre, mientras que el matrimonio se celebró en mayo.

Al igual que Francesca, Isabella aparece en diferentes publicaciones familiares de Wanda Nara. Las hermanas comparten viajes y celebraciones, y forman parte de los momentos personales que la empresaria suele mostrar en sus redes sociales.

La pareja tuvo dos hijas, Francesca e Isabella, quienes crecieron entre Argentina e Italia.

Qué pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi tras el divorcio

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó formalmente después de que el Tribunal de Milán declarara disuelto el matrimonio celebrado en 2014. La resolución judicial llegó tras un proceso iniciado por el futbolista en noviembre de 2024.

Entre los puntos analizados por la Justicia italiana estuvo el pedido de manutención conyugal presentado por la empresaria, que ascendía a 250.000 euros mensuales. El tribunal rechazó esa solicitud al considerar que contaba con ingresos y patrimonio suficientes para mantenerse de manera autónoma.

El fallo fue difundido por Icardi a través de sus historias de Instagram y marcó el cierre legal del vínculo matrimonial. Pese a la separación, Francesca e Isabella continúan siendo el lazo familiar que comparten ambos.

Así, la historia de la pareja combina una relación que comenzó hace más de una década, dos hijas nacidas en Italia y un divorcio que puso fin formalmente a su matrimonio.