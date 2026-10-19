Quiénes son las hijas de Fernando Confessore: así son Julieta, Candela y Jimena

El legado más valioso de Fernando Confessore: quiénes son y a qué se dedican sus tres hijas

La muerte de Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo que falleció a los 58 años tras sufrir un infarto, generó numerosas muestras de cariño y recuerdos sobre su trayectoria en los medios. En medio de las despedidas, también cobró relevancia su historia familiar y la vida de sus tres hijas: Julieta, Candela y Jimena.

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Quiénes son Julieta, Candela y Jimena, las hijas de Fernando Confessore

Las tres hijas de Fernando Confessore son fruto de su relación de cuatro décadas con Paula Franco. Aunque el meteorólogo construyó una extensa trayectoria profesional y alcanzó reconocimiento por sus pronósticos, siempre procuró mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

son fruto de su relación de cuatro décadas con Paula Franco. Aunque el meteorólogo construyó una extensa trayectoria profesional y alcanzó reconocimiento por sus pronósticos, siempre procuró mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. Sin embargo, en algunas ocasiones compartió en sus redes sociales fotografías de reuniones familiares, celebraciones y viajes junto a sus seres queridos. Esas publicaciones permitieron conocer una faceta más íntima del profesional, vinculada con su pareja y sus hijas.

Esas publicaciones permitieron conocer una faceta más íntima del profesional, vinculada con su pareja y sus hijas. Cada una de las jóvenes desarrolló su propio camino. Julieta se recibió de ingeniera química, Candela se dedica al maquillaje profesional y Jimena , la menor de las tres, estudia Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

, la menor de las tres, estudia Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tras la muerte del meteorólogo, sus historias personales adquirieron mayor visibilidad, especialmente a partir de los mensajes y recuerdos que comenzaron a circular en las redes sociales.

Julieta, la hija mayor de Fernando Confessore, es ingeniera química

Julieta es la mayor de las tres hijas del meteorólogo y una de las que expresó públicamente su dolor tras la pérdida de su padre. A través de las redes sociales, compartió una fotografía de su infancia junto a él y le dedicó unas emotivas palabras: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

La joven también logró completar una carrera universitaria en ingeniería química, un motivo de orgullo para Confessore. En agosto de 2025, el meteorólogo celebró públicamente la graduación de su hija y destacó el esfuerzo que había realizado durante sus años de estudio.

Aquel reconocimiento dejó en evidencia el acompañamiento que el profesional brindaba a los logros familiares, una faceta que no siempre trascendía en sus apariciones públicas.

La graduación de Julieta fue uno de los momentos que Confessore eligió compartir con sus seguidores, en contraste con la discreción que habitualmente mantenía respecto de su intimidad.

Candela, la hija de Fernando Confessore que trabaja como maquilladora profesional

Candela es la segunda hija del meteorólogo y desarrolló su carrera en el mundo de la estética. Su actividad está centrada en el maquillaje profesional para novias, quinceañeras y personas que necesitan servicios especializados para distintos eventos sociales.

Según la información difundida sobre su trabajo, ofrece sus servicios tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Pinamar, dos lugares en los que desarrolla su actividad.

A diferencia de su padre, cuya popularidad estuvo ligada a la televisión y a la información meteorológica, Candela eligió un ámbito profesional relacionado con la belleza y el maquillaje. Su recorrido refleja una trayectoria propia, alejada del espacio mediático en el que se destacó Confessore.

Unidos lejos de las cámaras: Fernando Confessore junto a su familia, su mayor refugio a lo largo de cuatro décadas.

Jimena, la hija menor de Fernando Confessore, estudia Arquitectura en la UBA

Jimena es la menor de las tres hermanas y tiene 24 años. Actualmente, cursa la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, donde desarrolla su formación académica.

Al igual que sus hermanas, mantuvo un perfil discreto, en línea con la decisión familiar de preservar la intimidad y limitar la exposición pública. A lo largo de los años, las fotografías compartidas por Confessore mostraron algunos momentos cotidianos y viajes familiares, especialmente a la costa argentina. Esas imágenes permitieron conocer el vínculo cercano que mantenía con sus seres queridos.

La muerte de Fernando Confessore puso nuevamente el foco en esa dimensión personal de su vida. Más allá de su reconocimiento profesional, las historias de Julieta, Candela y Jimena reflejan el entorno familiar que el meteorólogo eligió acompañar y preservar lejos de las cámaras.