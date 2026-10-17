Fernando Confessore: quién era la pareja del meteorólogo de TN y El Trece y cuántos hijos tuvieron

La muerte de Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN y El Trece, generó conmoción entre sus compañeros y quienes seguían sus informes del tiempo. Detrás de su extensa trayectoria profesional, el especialista compartió una historia de amor de cuatro décadas con Paula Franco, su compañera de vida y madre de sus tres hijas.

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Quién era Paula Franco, la pareja de Fernando Confessore

Paula Franco fue la mujer que acompañó a Fernando Confessore durante aproximadamente 40 años, desde sus primeros pasos en la meteorología hasta su consolidación como una de las figuras reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina.

A diferencia de su marido, que construyó una carrera pública frente a las cámaras, Paula mantuvo un perfil alejado de la exposición mediática. Sin embargo, ocupó un lugar fundamental en la vida personal y profesional del meteorólogo, quien destacó en distintas oportunidades el apoyo que recibió de ella durante su formación y su recorrido laboral.

La relación atravesó diferentes etapas, desde los años de estudio y preparación profesional hasta las más de tres décadas que Confessore trabajó en el canal de noticias. El vínculo se convirtió en un sostén importante para el especialista, que reconoció públicamente el papel de su compañera en los momentos de mayor exigencia.

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula Franco

Meses antes de su fallecimiento, Confessore había compartido una publicación en la que recordó uno de los hitos de su carrera: la obtención de su diploma de técnico en Meteorología, en junio de 1992. A través de ese mensaje, puso en perspectiva los esfuerzos que implicó alcanzar su objetivo y destacó el acompañamiento de Paula.

“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió el meteorólogo en aquella publicación.

En el mismo mensaje, también resaltó la importancia de su compañera durante los períodos en los que debía combinar el estudio con el trabajo. “Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

Sus palabras reflejaron una relación construida a lo largo de cuatro décadas, marcada por el acompañamiento cotidiano y el apoyo mutuo. El recuerdo cobró especial relevancia tras conocerse la noticia de su muerte, al recuperar un testimonio personal sobre la importancia de Paula en su historia.

La mujer mantuvo un perfil bajo, lejos de las cámaras, y acompañó al meteorólogo a lo largo de su trayectoria profesional.

Cuántos hijos tuvieron Fernando Confessore y Paula Franco

Fernando Confessore y Paula Franco tuvieron tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. La familia fue una parte central de la vida del meteorólogo, que logró mantener buena parte de su intimidad al margen de la exposición que implica trabajar en televisión.

Aunque Confessore era una figura conocida por sus intervenciones en TN y El Trece, su vida familiar permaneció mayormente reservada. Sus tres hijas y su pareja formaron parte de ese ámbito privado que el especialista mantuvo separado de su actividad profesional.

La historia familiar también quedó ligada al recuerdo de los años compartidos con Paula, a quien el meteorólogo identificó públicamente como una figura decisiva en su crecimiento personal y laboral.

Cómo murió Fernando Confessore, el meteorólogo de TN y El Trece

Confessore murió a los 58 años tras sufrir una descompensación repentina en su domicilio. Según la información difundida sobre el episodio, Paula llamó al 911 para solicitar asistencia médica.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró reanimarlo y constató su fallecimiento.

La noticia marcó el final de una trayectoria de más de tres décadas en televisión y de una vida personal que estuvo acompañada durante 40 años por Paula Franco. Su legado profesional quedó asociado a la divulgación meteorológica, mientras que sus propias palabras permitieron conocer la importancia que tuvo su familia a lo largo de su recorrido.